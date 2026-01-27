¿Sydney Sweeney enfrentaría problemas legales por colgar sostenes en el letrero de Hollywood?

Luego de que la actriz Sydney Sweeney fue vista subiendo al letrero de Hollywood, en Los Ángeles, para grabar un video promocional de su nueva línea de lencería, esa acción podría derivar en sanciones legales.

En las imágenes, que fueron difundidas por el medio TMZ, muestran a la rubia ascendiendo una de las letras del icónico cartel durante la noche, acompañada por un equipo de producción que registraba la escena.

Una vez en la parte superior, Sweeney y su equipo colocaron un tendedero con varios sujetadores, para después observar el resultado con evidente entusiasmo.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la intervención formaría parte de la campaña de lanzamiento de su marca de lencería, un proyecto que cuenta con el respaldo financiero del multimillonario Jeff Bezos.

No obstante, todo parece indicar que la grabación no habría cumplido con todos los requisitos legales. Aunque la producción obtuvo autorización de FilmLA para filmar en la zona, no contaba con permiso para tocar ni escalar el letrero, una restricción que fue ignorada durante la filmación.

Según un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, la productora fue informada previamente de que no podía grabar ni utilizar imágenes del cartel sin una aprobación expresa.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood al medio.

A raíz de lo ocurrido, la actriz y su equipo podrían enfrentar cargos por allanamiento y/o vandalismo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se presentará una denuncia formal ante las autoridades.

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras — and she may have gotten in trouble with the law. 😳



Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Sigue leyendo: