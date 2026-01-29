Netflix estará a cargo de la adaptación de ‘Gundam’ con Sydney Sweeney y Noah Centineo

Finalmente, Netflix ha confirmado que será parte del proyecto para producir película live-action de ‘Gundam’, basada en la icónica franquicia de anime japonesa. La plataforma de streaming se encargará de la distribución de la película.

Legendary Entertainment en colaboración con Bandai Namco Filmworks han estado desarrollando este proyecto desde el 2021, e incluso en unas primeras conversaciones Netflix ya había estado involucrado.

La llegada de ‘Gundam’ a la acción real será una realidad gracias a la dirección de Jim Mickle, creador de la exitosa serie ‘Sweet Tooth’, quien también se encarga del guion y la producción.

El elenco también es bastante atractivo, pues estará encabezado por Sydney Sweeney y Noah Centineo. Por los momentos no se tiene información sobre la trama de la historia.

Hay que recordar que el anime se sitúa en el “Siglo Universal”, una era donde la humanidad ha colonizado el espacio y los conflictos bélicos entre la Tierra y sus colonias se resuelven mediante el uso de Mobile Suits, que son enormes máquinas de combate pilotadas por humanos.

‘Gundam’ ha recaudado cientos de millones de dólares al año desde su estreno es 1979, esto gracias a diferentes productos que se han creado; sin embargo, nunca antes se ha adaptado con humanos en acción real.

No es de extrañar que Netflix haya decidido unirse, pues la plataforma ha apostado ya por otras adaptaciones de anime de alto presupuesto. Aunque el proyecto ya tiene un equipo sólido, incluyendo la cara de Sweeney para hacerlo más llamativo, aún se desconoce cuándo comenzará el rodaje y cuándo planean estrenar.

Hay que recordar que la actriz ya tiene programados varios estrenos para este 2026, a los cuales deberá dedicar tiempo de promoción, y además de eso está confirmada para otras producciones que sí iniciará su rodaje pronto. Además, ha lanzado su propia marca de lencería, llamada Syrn.

