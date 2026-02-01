Estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, le coquetea públicamente a Sydney Sweeney

La estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas gracias a su coqueteo público a la modelo y actriz Sydney Sweeney.

Sweeney ofreció una entrevista reciente a Cosmopolitan el pasado 29 de enero en la que reveló las exigencias y prototipos que busca en un hombre sentimentalmente hablando.

“Mi tipo es: atlético, extrovertido y divertido (…) soy una chica deportista, así que alguien tiene que poder escalar una montaña conmigo, hacer paracaidismo conmigo. Y alguien que ame a su familia. Yo me quiero a mí misma como hombre”, dijo la actriz de 28 años.

El medio Complex publicó esa cita en la red social X y fue en ese momento cuando Puka Nacua contestó con humor, picardía y en un tono ligeramente de coqueteo.

“Amo el paracaidismo”, respondió y retuiteó con picardía Nacua. El comentario del receptor abierto generó una viralidad inmediata con más de 16 millones de visualizaciones dentro de la plataforma.

Actualmente, Sweeney se encuentra soltera tras haber roto en 2024 con Jonathan Davino, con quien tenía planes de boda.

Por su parte, la estrella de la NFL estuvo hasta hace poco en una relación con Hallie Aiono, con quien comparte a su hijo Kingston, antes de que la pareja terminara en 2025.

Nacua viene de caer ante Seattle Seahawks en la Final de la NFC, con marcador 31–27, jugando en Seattle. Puka Nacua tuvo una temporada imperial con los Rams, consolidándose como uno de los receptores más productivos y determinantes de toda la NFL.

Fue líder de la NFL con 129 recepciones; segundo de la liga con 1,715 yardas; top 10 con 10 touchdowns y un promedio de 13.3 yardas por recepción.

Sus números de receptor franquicia lo hicieron finalista al Ofensivo del Año 2025. En playoffs, sumó 332 yardas y 2 touchdowns en tres partidos, incluyendo 165 yardas en la Final de Conferencia.



