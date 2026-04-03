Detuvieron en Paraguay a empresaria relacionada con el caso de falsa identidad de Ronaldinho

La policía de Asunción detuvo este jueves a la empresaria Dalia López, de 55 años, quien se encontraba prófuga de la justicia paraguaya desde marzo de 2020. López, acusada de liderar una red de falsificación de documentos públicos y asociación criminal, se entregó a las autoridades en una residencia particular de la capital tras alegar que temía por su integridad física.

El origen del proceso judicial contra López se remonta a la promoción de un evento benéfico que trajo a Paraguay al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, y a su hermano Roberto. Al ingresar al país, el exjugador fue interceptado y detenido por exhibir pasaportes y cédulas de identidad paraguayas falsificadas. Este incidente derivó en la reclusión de los hermanos Moreira en la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción, un suceso que generó una fuerte tensión diplomática y mediática en el inicio de la pandemia de coronavirus.

Durante el allanamiento de la vivienda, los efectivos policiales incautaron una suma superior a los $200,000 dólares en efectivo, poniendo fin a una búsqueda que se extendió durante más de un lustro.

La investigación posterior reveló que los documentos ilegales estaban vinculados a la Fundación Fraternidad Angelical, organización dirigida por López que, hasta ese momento, operaba bajo un perfil de donaciones millonarias y eventos fastuosos.

Ronaldinho y su hermano recuperaron su libertad cinco meses después de su detención inicial, tras cumplir un periodo de arresto domiciliario en un hotel de lujo y el pago de multas y donaciones que sumaron aproximadamente $200,000 dólares.

A pesar de haber resuelto su situación en Paraguay, los problemas legales han continuado persiguiendo al astro brasileño en años posteriores. En 2023, Ronaldinho fue objeto de una investigación relacionada con una presunta estafa piramidal operada por la compañía 18K Ronaldinho, la cual utilizaba su imagen para atraer inversores.

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