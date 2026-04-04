Casa Blanca prioriza gasto militar de $1.5 billones con recortes masivos en salud y vivienda

El gobierno del presidente Donald Trump ha pedido alrededor de $1.5 billones de dólares para defensa como parte de una solicitud presupuestaria para el siguiente año fiscal. Esta propuesta aumentaría el gasto militar a su punto más alto en la historia moderna a la vez que EE.UU. libra su guerra contra Irán.

El plan presentado subiría el gasto en defensa del gobierno en más del 40% con respecto al año pasado. Su intención es reforzar el arsenal de municiones y agrandar la flota naval estadounidense, a la vez que empieza la construcción del sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” planeado por Trump.

Asimismo, contempla aumentos salariales sustanciales que rondan entre el 5% y el 7% para todo el personal militar, con el objetivo de facilitar el reclutamiento y la retención de efectivos.

De los $445,000 millones de dólares que la administración quiere agregar al presupuesto de defensa, la Casa Blanca propone que $350,000 millones se aprueben como parte de la siguiente legislación que los republicanos planean aprobar a través de una maniobra que solo requiere una votación mayoritaria en el Senado y, por lo tanto, no necesitaría del respaldo demócrata.

Los niveles históricos de gasto en defensa se producen en medio de la guerra contra Irán. Esto señala poco interés dentro de la Casa Blanca por desviar la atención y los recursos a otros lugares, pese a las repetidas garantías del presidente de que tiene planeado poner fin a los combates en Oriente Medio en pocas semanas.

Además, las sugerencias presupuestarias para otros organismos reflejan el interés del gobierno en reforzar los sistemas de defensa de Estados Unidos.

Por ejemplo, el presupuesto del Departamento de Energía contempla un incremento de más de $3,500 millones de dólares en financiación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para el desarrollo de nuevas ojivas, modernizar las existentes y desarrollar tecnologías innovadoras para los futuros sistemas navales estadounidenses.

El presupuesto anual de la Casa Blanca no es más que una lista de deseos de la administración republicana que rara vez es aprobada totalmente por el Congreso, que mantiene el control sobre el gasto público y que en el pasado, por lo general, ha ignorado extensas secciones del plan del gobierno.

Recortes drásticos

La propuesta plantea, por el contrario, recortar el gasto no vinculado con la defensa en un 10%. Este recorte sería de $73,000 millones de dólares, que afectaría la vivienda, los servicios sociales, la atención médica y otros programas nacionales. La administración ha denominado estos programas “progresistas”, una palabra que se menciona 34 veces en el documento de 92 páginas.

Entre los programas de protección social que se eliminarían se incluye el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, dotado con $4,000 millones de dólares, al que Trump puso en tela de juicio el año pasado pero que el Congreso mantuvo, y la Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios, dotada con $775 millones de dólares, cuya meta es reducir la pobreza y promover la autosuficiencia.

La propuesta para el Departamento de Energía incluye recortar y reasignar miles de millones de dólares de la ley bipartidista de infraestructura del expresidente demócrata Joe Biden, informó CNN.

El presupuesto cancelaría $15 mil millones de dólares en fondos del Departamento de Energía provenientes de la ley en cuestión y reasignaría más de $4,5 mil millones de dólares. Además, eliminaría más de mil millones de dólares destinados a la investigación sobre el clima y las energías limpias en la Oficina de Ciencia.

El presupuesto del mandatario republicano propone reducir a la mitad la financiación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), eliminando una amplia gama de los programas ambientales. Esto incluye su programa de descontaminación, los fondos estatales rotatorios para agua potable y sus programas de justicia ambiental, que, según el presupuesto, son una discriminación racial que causa división.

El cálculo recortaría el Departamento del Interior en alrededor de un 12%, pero incluye miles de millones para uno de los proyectos favoritos de Trump: embellecer Washington. La propuesta proyecta un fondo obligatorio de $10 mil millones de dólares para construir proyectos prioritarios de construcción y embellecimiento en Washington D.C. y sus alrededores.

La proposición contempla también los recortes en los programas de vivienda destinados a ayudar a los estadounidenses de bajos recursos y a las personas en situación de calle, pero destina $5 millones de dólares a la Iniciativa Melania Trump para la Independencia de los Jóvenes en Acogida.

Otras prioridades de Trump

El presupuesto incluye recortes para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura. Los dos organismos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya habían sufrido reducciones presupuestarias anteriormente.

En la FEMA, cuya reorganización ha propuesto repetidas veces la administración Trump, el presupuesto planteado incluye recortes a programas de subvenciones no destinados a desastres, incluidos aquellos que están destinados a ofrecer servicios a los migrantes liberados de la custodia del DHS, que de acuerdo con la Casa Blanca fueron responsables de financiar la “migración ilegal masiva” a EE.UU. y un programa dedicado a ayudar a las comunidades locales a identificar a posibles terroristas o extremistas nacionales, que según la administración fue “utilizado como arma para atacar a los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda”.

Además, el plan incluye la privatización de los agentes de seguridad en los aeropuertos de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esto requiere que los aeropuertos pequeños participen en el Programa de Colaboración en Seguridad, donde la TSA paga a agentes privados.

En la actualidad, 20 aeropuertos —entre ellos el Internacional de San Francisco, Kansas City y el de Orlando Sanford— participan en el programa. El sindicato de agentes de la TSA teme que el gobierno intensifique sus esfuerzos para privatizar ese cuerpo.

El presupuesto de Trump recortaría $5 mil millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud y eliminaría varios institutos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La administración republicana acusa a estos institutos de derrochar dinero en investigación sobre diversidad e inclusión. Estos han sido objetivos anteriores de recortes drásticos y generalizados del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental).

El Congreso ignoró la propuesta del presidente el año pasado de reducir drásticamente el respaldo a los mencionados institutos.

Aparte, Trump recortaría otros $1,400 millones de dólares en fondos para el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al que ha acusado repetidas veces de usarlo como arma contra los estadounidenses. En este sentido, eliminaría $4,200 millones de dólares en subsidios para cargadores de vehículos eléctricos.

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