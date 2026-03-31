Residentes de El Bronx critican aumento vertiginoso de facturas de servicios públicos

Residentes de El Bronx critican el aumento vertiginoso de facturas de servicios públicos en medio de las tensas negociaciones del presupuesto estatal en Nueva York, marcadas por un choque entre la gobernadora Kathy Hochul y la mayoría demócrata del Legislativo.

De acuerdo con un reporte publicado por The New York Post, vecinos del distrito que representa el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, han expresado su malestar por el alza sostenida en los costos de electricidad y calefacción, mientras en Albany se debate si se deben retrasar los objetivos de la ley climática del estado.

Las quejas coinciden con que la Legislatura, liderada por Heastie y la jefa de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, se perfila a distanciarse de Hochul, quien impulsa cambios tanto en la política climática como en el sistema de seguros de automóviles.

Ambos temas se han convertido en puntos de fricción dentro de las conversaciones presupuestarias.

Facturas de hasta $260 dólares al mes

Francisco Pérez, un hombre de 36 años habitante de El Bronx, aseguró al medio que sus facturas mensuales han subido hasta los $160 dólares, lo que le ha generado dificultades económicas. El residente de Baychester afirmó que respaldaría modificar o incluso eliminar disposiciones de la ley climática si eso se traduce en pagos más bajos.

Una posición similar expresó Beatriz Coronel, expresidenta de la Junta Comunitaria 12, quien indicó que sus gastos mensuales en servicios alcanzan los $260 dólares. A su juicio, retrasar la normativa podría aliviar la carga sobre los hogares.

“Creo que debería haber algún tipo de control. Prácticamente no existen regulaciones”, dijo, al tiempo que atribuyó los costos más altos a la congestión de la zona.

Otra residente, Minerva Díaz, de 68 años, señaló que sus facturas rondan los 156 dólares mensuales y pidió a los legisladores actuar. “Los elegimos para que nos ayudaran. Este es el momento”, afirmó.

Hochul ha defendido su propuesta como un intento de mejorar la “asequibilidad” para los neoyorquinos en un año electoral.

Su plan plantea aplazar de 2030 a 2040 los objetivos de la Ley Climática bajo el argumento de que su aplicación inmediata podría implicar costos adicionales de hasta $4,000 dólares anuales en energía doméstica y un aumento de 2.23 dólares por galón de combustible.

Además, la gobernadora propone reformar el sistema de seguros de automóviles, donde las primas pueden superar los $4,000 dólares al año. Entre los cambios planteados está redefinir el umbral de “lesión grave”, limitar compensaciones por “dolor y sufrimiento” en ciertos casos y endurecer sanciones contra fraudes, como accidentes simulados.

Sin embargo, legisladores demócratas y grupos ambientalistas han rechazado el retraso de la ley climática, al considerarlo una concesión que encarecería los costos a largo plazo y debilitaría los esfuerzos para reducir emisiones.

Argumentan que la transición a energías renovables podría generar ahorros con el tiempo.

Fuentes citadas por The New York Post señalan que el presupuesto estatal difícilmente se aprobará antes de la fecha límite del 1 de abril, por lo que se prepara una prórroga que obligaría a extender las sesiones legislativas incluso durante el receso de Pascua judía.

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