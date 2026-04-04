Cooper Flagg impone récord como el más joven en marcar 50 puntos en NBA

Cooper Flagg hizo historia este viernes al convertirse en el primer jugador en anotar 50 puntos en un partido de NBA antes de cumplir 20 años.

La joven estrella anotó 51 unidades en la derrota 138-127 ante el Orlando Magic. Antes de Cooper Flagg, ningún jugador de 19 años o menos había anotado más de 45 puntos.

Flagg lanzó 63% de campo con 19 tiros encestados de 33 intentos, además de anotar siete tiros libres en siete intentos para un 100%.

“Siempre es divertido entrar en ese estado mental”, dijo Flagg. “La canasta se siente enorme. Mis compañeros te apoyan y te ayudan. Pero me gusta ganar. Ese era mi principal objetivo. Me cuesta disfrutar plenamente cuando vamos perdiendo por 20, 10 o 15 puntos durante la mayor parte del partido”.

Jason Kidd ve a Cooper Flagg como el Novato del Año

Jason Kidd, entrenador de Dallas Mavericks, alabó al novato sensación y afirmó que debería ganar el premio al Novato del Año, mismo galardón que ganó él como jugador con la franquicia de Dallas en la temporada 1994-1995.

“Debería ser el novato del año”, dijo Kidd. “Es increíble. El país no está viendo lo mismo que nosotros vemos a diario. Está en una liga aparte”, dijo Kidd.

Además, Kidd comparó a Cooper Flagg con Michael Jordan en lo que está haciendo en su primera temporada en la NBA.

“Está a la altura del mejor de todos los tiempos cuando se habla de Michael Jordan y de lo que hizo en su año de novato. Y siendo adolescente, ver lo que hace Cooper, la emoción, la alegría, jugar, ganar o perder, su espíritu, todo gira en torno a la victoria. Ahora mismo no lo estamos haciendo.

Flagg está promediando 20.6 puntos por partido, 6.6 rebotes y 4.5 asistencias en lo que va de temporada. Es apenas el quinto jugador en la historia de la NBA en promediar 20 o más puntos y 5 o más rebotes con 19 años o menos.

Los únicos jugadores en lograrlo son: LeBron James, Carmelo Anthony, Luka Doncic, Zion Williamson y ahora Flagg.