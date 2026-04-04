Real Madrid cae en Mallorca y se aleja más del liderato en LaLiga

Real Madrid perdió 2-1 ante el Mallorca en el regreso a LaLiga y se aleja más del liderato del Barcelona, que podría sacar más ventaja este sábado ante el Atlético de Madrid.

Madrid no pudo ante el Mallorca de Demichelis que se llevó la victoria en los minutos finales con un gol de Muriqi.

El Real Madrid deberá levantarse rápido para el partido de ida de los cuartos de final de Champions League ante el Bayern Múnich.

Con esta derrota, los Merengues siguen a cuatro puntos del Barcelona y la distancia podría aumentar a siete unidades si los catalanes consiguen una victoria este sábado ante el Atlético de Madrid.

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Real Madrid no puede ante el pirata Muriqi del Mallorca

El Mallorca vuelve a derrotar al Real Madrid en la liga por primera vez desde la temporada 2022-2023 cuando ganó 1-0 en la jornada 20. En aquel partido ganaron con un autogol de Nacho Fernández.

En este partido comenzaron ganando luego de una buena jugada de Morlanes, quien recibió un centro de Maffeo, y con su recepción se abrió el espacio y definió sin obstrucción para el 1-0 en el minuto 44.

El Madrid falló muchas jugadas con un once sin Vinicius Jr., en la banca para preservarlo ante la acumulación de minutos.

Pero Arbeloa tuvo que meter mano en el equipo en la segunda parte con Eder Militao, Vinicius Jr. y Jude Bellingham.

Militao, quien no jugaba desde el 7 de diciembre, anotó el empate con un cabezazo que devolvía las ilusiones al Madrid en el minuto 88.

Aunque el Mallorca tuvo la última palabra con una jugada para el delantero Muriqi, quien definió de gran forma para vencer a Lunin y así asegurar la victoria.

El delantero del Mallorca ha anotado 19 de los 36 goles que tiene el club esta temporada, un 52.77% de los goles del conjunto mallorquín.

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