EE.UU. busca a piloto derribado en Irán mientras Teherán ofrece recompensa por su captura

El ejército de Estados Unidos continúa por segundo día consecutivo la búsqueda de un piloto desaparecido tras el derribo de un avión F-15E Strike Eagle en territorio iraní, en medio de una creciente escalada militar que mantiene en tensión a la región, según información recopilada por The Associated Press.

La operación se concentra en una zona montañosa del suroeste de Irán, donde autoridades locales aseguran que buscan a un “piloto enemigo” y han ofrecido una recompensa por su captura.

Un miembro de la tripulación ya fue rescatado, mientras que el paradero de otro sigue sin confirmarse.

El Pentágono notificó al Congreso estadounidense que uno de los aviones involucrados fue derribado en Medio Oriente, aunque aún no está claro si fue alcanzado por fuego enemigo o si se trató de un accidente.

Irán afirmó haber abatido dos helicópteros Black Hawk estadounidenses, una información que no ha podido ser confirmada por fuentes independientes.

La búsqueda del piloto ocurre mientras el presidente Donald Trump elevó el tono contra Teherán, advirtiendo en redes sociales que “el tiempo se acaba” para que Irán cumpla con el ultimátum relacionado con la apertura del estrecho de Ormuz.

“48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos”, escribió el mandatario.

Trump también declaró a medios estadounidenses que la situación militar no afectará las posibles negociaciones con Irán, aunque la tensión en el terreno continúa aumentando.

El conflicto, que se extiende por varias semanas, comenzó con ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel a finales de febrero y ha dejado miles de muertos, además de afectar rutas marítimas estratégicas y provocar alzas en los precios del combustible.

Israel confirmó nuevos ataques contra instalaciones en territorio iraní, entre ellas un complejo petroquímico en Mahshahr, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que continuarán las operaciones militares.

Mientras tanto, mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto intentan impulsar conversaciones entre Washington y Teherán, con la posibilidad de un alto el fuego temporal para abrir espacio a una solución diplomática, según funcionarios regionales citados por la AP.

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