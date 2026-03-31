Turquía regresa al Mundial tras 22 años y completa el Grupo D junto a Estados Unidos

La selección de Turquía finalmente ocupará el lugar que faltaba en el Grupo D del Mundial 2026, tras superar 1-0 a Kosovo.

El único gol del partido llegó en el minuto 53 por parte de Kerem Akturkoglu, en un duelo disputado en el estadio Fadil Vokrri, de Prishtina, Kósovo.

🌏🚨GOAL AKTURKOGLU SCORES



KOSOVO 0-1 TURKEY



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Con este resultado los turcos completarán un grupo que ya cuenta con el anfitrión Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella integrarán una zona que promete ser sumamente competitiva y que tendrá como escenario principal las sedes de Norteamérica, incluyendo el debut en Vancouver.

Con esta victoria Turquía regresa un Mundial tras 24 años, después que en la edición de Korea – Japón 2002 terminara en el tercer lugar.

Se estrena ante Australia en Vancouver

Turquía comenzará su camino en el Mundial 2026 en territorio canadiense y cerrará la fase de grupos buscando la clasificación a los octavos de final ante los combinados sudamericano y norteamericano.

El debut será en Vancouver ante Australia, posteriormente enfrentará a Estados Unidos y cerrará su participación en la primera fase ante Paraguay.

Este grupo se presenta como un desafío táctico importante, ya que enfrentarán a uno de los anfitriones del torneo y a equipos con estilos de juego muy físicos y directos.

Suecia también jugará el Mundial 2026

En un infartante duelo y con un gol de Victor Gyokeres a los 88 minutos le dio el pase al Mundial 2026 a la selección de Suecia.

Con el tanto del jugador del Arsenal, vencieron 3-2 a Polonia y se metieron en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

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