Italia se queda fuera del Mundial 2026; Bosnia avanza en penales e irá al Grupo B

Italia se perderá el Mundial por tercera edición consecutiva tras caer ante Bosnia en penales en el partido del repechaje.

La selección bosnia completará el Grupo B del Mundial 2026 junto con Canadá, Qatar y Suiza. Bosnia abrirá la Copa del Mundo ante el conjunto canadiense en el BMO Field de Toronto, el 12 de junio a las 3:00 pm.

La Azzurra se pierde de esta forma la Copa del Mundo de Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora la edición de Estados Unidos, México y Canadá.

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BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE 2026 FIFA WORLD CUP! 😱 pic.twitter.com/9KLVVPIUfI — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

Bosnia se lo llevó en penales y en casa ante Italia

Moise Kean abrió el marcador en el minuto 15 tras un error del guardameta bosnio que parecía encaminar el regreso de los italianos al Mundial.

Pero Bosnia revivió en parte gracias a una tarjeta roja a Bastoni que dejó a Italia con 10 jugadores desde el minuto 42 del primer tiempo.

Tabakovic igualó el encuentro en el minuto 72 tras un rebote de Gianluigi Donnarumma en el estadio Bilino Polje.

Bosnia buscó el resto del segundo tiempo y el tiempo extra irse al frente, pero Italia pudo mantener el empate

En los penales, Bosnia anotó cuatro penales de forma consecutiva sin fallar ante un portero élite como Donnarumma.

Por su parte, Francesco Esposito y Bryan Cristante fallaron sus cobros. Esposito la voló por encima del arco, mientras que Cristante la estrelló en el poste superior.

PURE CHAOS AS BOSNIA AND HERZEGOVINA EQUALIZES VS ITALY! 🇧🇦🤯 pic.twitter.com/7myTpLfNhS — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

Selecciones de UEFA que se meten al Mundial 2026

Además de Bosnia, Turquía, República Checa y Suecia certificaron su pase a la Copa del Mundo 2026.

Turquía derrotó 1-0 a Kosovo y se clasificó al Grupo D de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

República Checa ganó en penales y se irá al Grupo A junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Suecia ganó 3-2 ante Polonia y completó el Grupo F junto con Japón, Túnez y Países Bajos.

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