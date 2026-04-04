Sharon Stone revela que los besos de Robert De Niro la dejaron “embobada”

Sharon Stone, una de las actrices más impactantes en la década de los años 90, reveló que sus besos favoritos fueron los que se dio con el talentoso Robert De Niro y lo dejó saber con su carisma característico.

Recientemente, la artista de 68 años, tuvo una entrevista con Andy Cohen en un programa radial e indicó que en el rodaje de la película “Casino” en 1995, tuvo que besar a De Niro y quedó tan cautivada que, aunque la escena quedó en la primera toma, decidieron besarse una segunda vez por la gran conexión que tuvieron.

Sharon Stone da detalles de aquel beso con Robert De Niro

“Hicimos una escena en la que tengo que ir al baño, y como interpreto a una estafadora, consigo que me dé dinero para ir”, explicó Stone a los oyentes sobre su papel como Ginger McKenna.

“Su personaje me da ese dinero y yo lo miro como diciendo: ‘¿En serio? Creo que es un poco más de 50 dólares para el baño”, contó. Y cerró: “Entonces, él mete la mano y me da como 100 dólares, y yo me inclino y lo beso”.

Sharon también reveló que estaba “locamente enamorada” de Robert De Niro y lo admira sobre otros colegas de la industria.

¿Sharon Stone se atrevió a hablar sobre su peor beso?

La actriz con participaciones icónicas en: “Thrillers” y otras grandes producciones: tuvo la oportunidad de besarse con muchos colegas en las actuaciones.

No obstante, no se atrevió a contar su peor experiencia en este sentido. “Estuvo fabuloso (De Nuro), así que no sé si podría compararlo con otro. Todo lo demás fue, digamos… regular”, comentó entre bromas.

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