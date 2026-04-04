“Peaky Blinders” muestra parte del nuevo elenco para su secuela

Tras el grandioso éxito que tuvo “Peaky Blinders“, su creador, Steven Knight se colocó un reto mayor con una secuela de la serie, en la cual ya se encuentra trabajando junto a Cillian Murphy, y ya dieron a conocer a parte del nuevo elenco de esta producción, la cual estará inspirada en 1950, aproximadamente, 10 años más tarde de la era en la que fue orientada la primera parte.

Seis temporadas y una película final atraparon a una audiencia que tuvo una pequeña idea de lo que se vivía en la ciudad de Birmingham tras la Primera Guerra Mundial, tomando como referencia la familia Shelby, quienes lideraban la ciudad con Tommy Shelby a la cabeza.

Su principal arma, eran las cuchillas (hojillas) colocadas entre sus sombreros y las aventuras criminales del momento que experimentaban, conectaron plenamente con la audiencia.

De hecho, la película que se estrenó el 20 de marzo, tras su primera semana de lanzamiento, ocupó el primer lugar de visualizaciones en la plataforma de Netflix.

Conoce a parte del nuevo elenco de Peaky Blinders

Here's your first look at Jamie Bell who will take the mantle as Duke Shelby in an all-new Peaky Blinders series. Now in production.



Also starring Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch, and Lucy Karczewski. pic.twitter.com/uJSPeBYv8U — Netflix (@netflix) April 2, 2026

A través de la plataforma de X, Netflix reveló a parte del nuevo elenco que tomará protagonismo en la nueva temporada, siendo Jamie Bell el que más ha llamado la atención, motivado a que personificará a Duke Shelby, el hijo de Tom.

También informaron de la participación de: Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski; aunque no se conocen aún los personajes que interpretarán. La principal ausencia entre los personajes será Tommy Shelby.

Cillian Murphy reacts to his final scene in Peaky Blinders: The Immortal Man. pic.twitter.com/pdlDdNer0l — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 27, 2026

Así van las visualizaciones de “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal”

En sus primeros tres días postestreno, esta producción generó un total de 25.3 millones de visualizaciones. No obstante, en los siguientes siete días, más del doble, la audiencia estuvo muy por debajo del impacto que tuvieron en el gran inicio, con 19.4 millones de views.

A pesar de que son números sumamente elevados y las críticas en general son positivas, uno de los puntos palpables es que no ha tenido el auge, en primera instancia, que tuvo la serie. Cabe destacar que fueron seis temporadas de “Peaky Blinders” distribuidas en 36 episodios.

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