Ya está aquí el tráiler de la película de “Peaky Blinders”

El universo de los Shelby vuelve a encender motores. Netflix presentó el tráiler oficial de “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, la película protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Tom Harper.

El estreno será el 20 de marzo y nos lleva de nuevo a Birmingham en 1940, un territorio marcado por la tensión de la Segunda Guerra Mundial, donde los Shelby vuelven a ocupar el centro de la tormenta.

Tommy regresa para enfrentar su destino

Tommy Shelby nunca fue un personaje diseñado para la tranquilidad. En esta nueva película, el líder de la familia más temida de Birmingham se enfrenta al ajuste de cuentas más complejo de su vida.

La historia lo muestra rompiendo un exilio voluntario para proteger el futuro de su familia y del país, mientras lucha con los demonios que lo persiguen desde hace años.

Con un escenario dominado por la violencia, la traición y la amenaza global del conflicto, Tommy deberá decidir si enfrenta su legado o lo reduce a cenizas. La frase “Por orden de los Peaky Blinders” parece adquirir, esta vez, un peso mucho más profundo.

El filme reúne a un elenco potente. Murphy retoma su papel más icónico bajo la dirección de Harper y con un guion de Steven Knight. En pantalla lo acompañan Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Stephen Graham, cada uno aportando matices a esta extensión del universo creado hace más de una década.

Una banda sonora construida para marcar territorio

La música siempre ha sido un lenguaje propio en la saga y la película lo lleva más lejos. RCA Records UK lanzará la banda sonora oficial el 6 de marzo, un álbum con 36 canciones que incluye cinco grabaciones originales inéditas.

Los compositores Antony Genn y Martin Slattery regresan para encargarse del sonido central, mientras nuevas voces se suman con fuerza. Grian Chatten, de la banda Fontaines D.C., y Amy Taylor, de Amyl & the Sniffers, aportan nuevos matices a una propuesta que mezcla crudeza y energía.

El disco también incluye una nueva versión de “Red Right Hand” de Nick Cave, además de la colaboración entre Chatten y Lankum en “Hunting The Wren (The Immortal Man Version)”. A esto se suman dos reinterpretaciones de Massive Attack, reafirmando la identidad sonora que ha acompañado a la saga desde su primer capítulo.

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” llega como una propuesta que combina épica, crudeza emocional y un carácter musical que sostiene su sello desde el primer minuto.

