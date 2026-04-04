“The Super Mario Galaxy Movie” arrasa en su debut

El regreso de Mario a la pantalla grande volvió a demostrar que la franquicia sigue siendo un imán para el público. “The Super Mario Galaxy Movie” acumuló más de $59 millones entre el miércoles 1 y el jueves 2 de abril, según datos publicados por “IMDb”. Ese impulso inicial la coloca entre los títulos más fuertes del año, incluso antes de conocerse la recaudación internacional.

El primer día logró más de $34,5 millones, mientras que el segundo sumó otros $24,6 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Las cifras crecerán a medida que entren los resultados de otros territorios, un panorama que entusiasma a Universal Pictures, Illumination y Nintendo, responsables de esta nueva aventura animada.

Una secuela que carga con una vara alta

El rendimiento de la producción anterior dejó una marca difícil de ignorar. “The Super Mario Bros. Movie”, estrenada en 2023, superó los $1,360 millones en la taquilla mundial. De acuerdo con “IMDb”, se mantiene entre las películas más exitosas de la historia, sólo por debajo de fenómenos como “Ne Zha 2”, “Zootopia 2”, “Inside Out 2” y “Frozen II”. Ese antecedente generó expectativas enormes sobre la entrega actual, que expande el universo del fontanero con caras nuevas.

En esta ocasión, la historia incorpora a Yoshi, Bowser Jr., Rosalina y Fox McCloud. Mario, Luigi y Peach deben volver a enfrentar a Bowser, decidido a tomar el control de la galaxia con la ayuda de su hijo. La película apuesta por mundos más amplios, texturas más detalladas y un despliegue visual que luce especialmente bien en una sala IMAX.

Más espectáculo y menos pausa

Aunque el trabajo visual es impecable, esa abundancia también tiene un costo. La narrativa avanza sin detenerse. Cada escenario aparece, deslumbra y desaparece antes de que pueda tener verdadero peso emocional. Es un ritmo que muestra una tendencia del cine animado contemporáneo, donde el movimiento constante compite con la posibilidad de construir momentos memorables.

Donkey Kong es una ausencia que es bastante notable. Su presencia en la primera entrega aportaba humor y contraste. Aquí, nada cumple ese rol. Tampoco existe un equivalente a la inesperada canción de Bowser, un instante que se volvió parte del comentario cultural en 2023. Todo es más grande, sin duda, pero también más plano, una sensación que acompaña incluso a los personajes nuevos.

A pesar de las observaciones, el impulso de taquilla es innegable. Quedan por sumarse mercados internacionales y un fin de semana que podría consolidar su posición como uno de los estrenos más importantes de 2026.

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