¿Es el ayuno intermitente la solución para la obesidad? Esto revela la ciencia según PubMed

La obesidad y el sobrepeso son condiciones cada día más frecuentes en la población mundial, asociadas estrechamente a los malos hábitos alimenticios. Este cuadro metabólico favorece el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares. Con las opciones de tratamiento existentes siendo limitadas y, en muchas ocasiones, ineficaces, surge el interés por el ayuno intermitente (AI) como una posible alternativa viable.

Una revisión exhaustiva de la literatura médica publicada por PubMed Central reveló 41 estudios relevantes que analizan el impacto del AI en la pérdida de peso. Esta muestra incluye 27 ensayos únicos, de los cuales 18 fueron ensayos controlados aleatorizados, proporcionando evidencia de nivel I.

Los resultados indicaron que el ayuno intermitente puede resultar en una pérdida de peso de entre el 0.8% y el 13% del peso inicial. Además, el estudio destaca mejoras significativas en el control glucémico para aquellos pacientes con diabetes tipo 2 en varios de los análisis realizados.

Diversidad en protocolos de estudio

Más que una dieta, el ayuno intermitente ofrece protocolos flexibles que facilitan la adherencia y ayudan en el control de la glucosa en pacientes con obesidad. Crédito: Shutterstock

La variedad de protocolos de AI que fueron objeto de estudio incluyó desde ayunos diarios de 16 horas hasta ayunos de 2 días a la semana (conocido como el método 5:2); esta combinación de esquemas otorga una notable flexibilidad a la dieta.

Los estudios que compararon el AI con las dietas de restricción calórica convencional reportaron resultados similares en términos de reducción de peso. Doce ensayos encontraron que aquellos que practicaron ayuno intermitente lograron resultados equivalentes a los participantes de dietas restringidas en calorías, destacando que la adherencia a ambos métodos es comparable.

Dos indicadores clave en la pérdida de peso mostraron una disminución importante:

Índice de Masa Corporal (IMC) .

. Circunferencia de cintura.

Según este estudio, la mayor parte de la reducción de peso provenía de la pérdida de grasa en lugar de masa magra (músculo), un punto crucial para la salud metabólica.

Seguridad y efectos secundarios

No se registraron eventos adversos graves relacionados con el AI en los estudios revisados. Aunque algunos participantes experimentaron molestias menores como mareos y debilidad, estos síntomas son similares a los reportados en otras dietas restrictivas, lo que sugiere que el ayuno intermitente podría ser una opción segura para muchos.

Aunque cada vez hay más personas que siguen el AI como un hábito de vida saludable, persiste el temor al “efecto rebote”. Por ello, se requieren investigaciones más prolongadas y rigurosas para evaluar su efectividad a largo plazo y su impacto en la salud general. El ayuno intermitente podría representar una intervención valiosa en la atención primaria para la obesidad, aunque su sostenibilidad sigue siendo un área que necesita mayor atención.

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