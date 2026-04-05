Familia denuncia que niña migrante de 3 años sufrió abuso en custodia federal en Texas

El padre de una niña migrante de tres años denunció que su hija habría sido víctima de abuso sexual mientras permanecía bajo custodia federal en Estados Unidos, tras ser separada de su madre en la frontera, según relató en declaraciones a The Associated Press.

El hombre, residente permanente legal en el país, aseguró que pasó cinco meses intentando reunirse con la menor, sin saber que durante ese tiempo habría sufrido abusos en el hogar de acogida donde fue ubicada en Texas.

“Estuvo allí encerrada muchísimo tiempo. Creo que si hubieran actuado con más rapidez, nada de esto habría ocurrido”, afirmó bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la niña.

De acuerdo con documentos judiciales citados por AP, la menor fue separada de su madre tras cruzar la frontera cerca de El Paso en septiembre del año pasado y quedó bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Durante su estancia en un hogar en Harlingen, la niña habría sido abusada por otro menor que también se encontraba en el lugar.

La denuncia señala que una cuidadora detectó señales inusuales y, tras preguntarle, la niña relató que había sido agredida en varias ocasiones, incluso con sangrado. El padre indicó que inicialmente las autoridades solo le informaron de un supuesto “accidente” y no le ofrecieron más detalles, alegando que el caso estaba bajo investigación.

La menor fue sometida a exámenes forenses y entrevistas, y las acusaciones fueron notificadas a la policía local, según explicó a AP la abogada de la familia, Lauren Fisher Flores. El presunto agresor fue retirado del programa de acogida.

El caso salió a la luz cuando el padre, ante la falta de avances en el proceso de reunificación, recurrió a los tribunales mediante un recurso de hábeas corpus. Dos días después de presentar la demanda, la niña fue finalmente entregada a su cuidado.

Según AP, el proceso de reunificación se vio retrasado por nuevas políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump, que endurecieron los requisitos para los patrocinadores y alargaron los tiempos de detención de menores.

El tiempo promedio bajo custodia pasó de 37 días a casi 200 días en poco más de un año.

Organizaciones de defensa legal han advertido que estas medidas han derivado en detenciones prolongadas y mayores riesgos para los menores. “Que un niño sufra abusos bajo la tutela del gobierno y que ni siquiera se informe adecuadamente a su familia es inimaginable”, señaló Fisher Flores.

Tras el reencuentro, el padre afirmó que su hija muestra cambios en su comportamiento, como pesadillas y episodios de ansiedad. Ambos residen actualmente en Chicago mientras el caso sigue su curso en tribunales de inmigración.

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