Irán pide a la ONU actuar “ahora” ante amenazas de Trump contra infraestructuras

La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo a Naciones Unidas que actúe “de inmediato” frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que sus declaraciones representan un riesgo directo para la población civil.

En un mensaje difundido en la red social X, los representantes iraníes denunciaron que el mandatario estadounidense ha planteado abiertamente ataques contra infraestructuras clave en el país, como centrales eléctricas y puentes, en el marco de la creciente tensión bilateral.

La reacción de Teherán se produce después de que Trump reiterara su advertencia de “desatar el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz dentro del plazo fijado, que fue extendido hasta el 6 de abril por la noche, según la hora de Washington.

Irán acusa incitación a crímenes de guerra

La delegación iraní sostuvo que estas declaraciones constituyen una “incitación directa” a atacar a la población civil y advirtió que podrían interpretarse como una intención de cometer crímenes de guerra.

“Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio”, señalaron los representantes, al tiempo que acusaron a Trump de intentar arrastrar a la región hacia un conflicto prolongado.

En su pronunciamiento, Irán instó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y evitar una escalada mayor. “Deben actuar ahora. Mañana será demasiado tarde”, afirmaron.

Ultimátum y tensión creciente

El ultimátum de Washington está vinculado al control del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial. Trump ha insistido en los últimos días en que, de no cumplirse sus condiciones, intensificará las acciones militares contra la república islámica.

Desde Teherán, estas advertencias han sido interpretadas como una escalada retórica que pone en riesgo la estabilidad regional, en un contexto marcado por enfrentamientos recientes y decisiones divididas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cómo abordar el conflicto.

Sigue leyendo:

– Así EE.UU. rescató al copiloto del caza derribado en Irán y evitó ser capturado

– Trump reveló que segundo piloto rescatado en Irán está herido de gravedad

– Cierre fronterizo entre Irak e Irán por ataque fatal en una terminal de transporte