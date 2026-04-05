Trump reveló que segundo piloto rescatado en Irán está herido de gravedad

El presidente Donald Trump confirmó este domingo que el segundo tripulante rescatado tras el derribo de su caza F-15 en Irán se encuentra gravemente herido luego de ser extraído con éxito luego de permanecer siete horas oculto mientras era perseguido por tropas iraníes.

El mandatario estadounidense detalló la complejidad de la extracción, y destacó que el oficial fue localizado en un entorno hostil bajo de vigilancia constante por parte de las fuerzas iraníes.

“Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán”, informó Trump a través de su plataform Truth Social. Asimismo, el presidente resaltó que la operación se desarrolló mientras “el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”.

Extracción inusual del piloto estadounidense, según Trump

El rescate del coronel de alto rango estadounidense se produjo en circunstancias poco frecuentes para la inteligencia militar, ya que la misión se ejecutó a plena luz del día. El líder republicano subrayó que este tipo de incursiones rara vez se intentan debido al peligro extremo para el personal de rescate.

El derribo del caza F-15 ocurrió el pasado viernes, marcando un hito en las hostilidades iniciadas el 28 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Aunque el primer tripulante fue rescatado de inmediato, el coronel ahora recuperado fue objeto de una búsqueda que movilizó recursos de alta tecnología durante horas. Trump calificó el desenlace como “¡una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!”.

Tras el éxito del operativo, la Casa Blanca ha programado un encuentro con los medios para profundizar en los detalles de la situación. El presidente añadió que dará una rueda de prensa el lunes a las 1:00 p.m. junto a los militares desde el Despacho Oval.

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