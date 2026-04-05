Messi anota de cabeza el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium [VIDEO]

En una de las facetas que menos ha resaltado en su carrera, Lionel Messi hizo historia el pasado sábado al convertir el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium. El argentino abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área.

La fiesta del Inter Miami por la inauguración de su moderno estadio fue una fiesta en Florida. No obstante, no pudieron agasajar su nueva casa con una victoria y terminaron empatando a dos goles con Austin FC.

La historia no comenzaría de la mejor manera, ya que el primer gol en la historia del Nu Stadium fue anotado por el brasileño Guilherme Biro, apenas a los seis minutos del encuentro.

Inter Miami comenzó abajo en el marcador, pero tan solo tres minutos después, una combinación en la que el venezolano Telasco Segovia lanzó un pase profundo entre líneas que fue centrado por Ian Frayerigirse y halló la cabeza de Messi dentro del área. El argentino remató con precisión y la clavó en el ángulo para igualar las acciones.

La fiesta se apagaría por segunda ocasión gracias al tanto del canadiense Jayden Nelson luego de un contraataque. Sin embargo, a nueve minutos del final llegó el uruguayo Luis Suárez.

Nuevamente a balón parado, el Inter Miami sacó beneficio y, en un tiro de esquina, Suárez remató de volea una peinada del argentino Germán Berterame.

Luis Suárez does what he does best! 🇺🇾



All level in Miami.



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Messi, que ya anotó el primer tanto del Inter Miami en este estadio, llegó a los 83 tantos en 95 duelos, con 43 asistencias. En total, tiene 126 contribuciones de gol.

‘La Pulga’ sigue rompiendo récords y con ese tanto se acerca a los 1,000 en toda su carrera. El cabezazo ante Austin FC representó su tanto número 903.

El argentino es el primer jugador en la historia del fútbol en tener la tribuna de un estadio con su nombre mientras se encuentra en activo. El sector ha sido bautizado como ‘Leo Messi Stand’ y abarca desde la sección 117 a la 121 en el nivel inferior y de la 217 a la 223 en el nivel superior.

El Nu Stadium tiene capacidad para 27.000 espectadores. El recinto cuenta con sensores de monitoreo, iluminación artificial para favorecer el crecimiento del césped y un sistema de drenaje inteligente.

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