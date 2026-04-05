Servicio Secreto investiga posible tiroteo cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos abrió una investigación tras un posible tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en las cercanías de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump permanece en Washington para las celebraciones de Pascua.

Según informó la agencia federal en un comunicado, los agentes respondieron a reportes de disparos en la zona del Parque Lafayette, ubicado justo al norte de la residencia presidencial y considerado parte del entorno del Parque del Presidente.

Las autoridades señalaron que, tras el despliegue de seguridad, se realizó una inspección del parque y sus alrededores, pero no se localizaron personas vinculadas al incidente en el lugar.

Búsqueda de un sospechoso

El Servicio Secreto indicó que, junto con la Policía de Parques de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, continúa la búsqueda de una persona de interés y de un vehículo relacionado con los hechos.

Pese a la investigación en curso, las operaciones en la Casa Blanca se mantienen con normalidad, aunque con un dispositivo de seguridad reforzado como medida preventiva.

El incidente ocurre en un contexto de mayor vigilancia en torno a las actividades del presidente en Washington, donde también sigue de cerca el conflicto con Irán, según fuentes oficiales.

Otros episodios recientes de seguridad

El caso se suma a otros episodios recientes que han implicado refuerzos de seguridad alrededor del mandatario.

La semana anterior, un avión de combate F-16 fue desplegado en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, tras una pérdida de comunicación con una aeronave en la zona donde se encuentra la residencia de Mar-a-Lago.

En ese momento, el avión presidencial Air Force One estaba en el aeropuerto, aunque el presidente no se encontraba en riesgo, según informaron la Casa Blanca y el propio Servicio Secreto.

Trump ha sido objeto de múltiples amenazas y atentados en los últimos años, incluido el ataque ocurrido en julio de 2024 en un mitin en Pensilvania, así como otro intento frustrado en un campo de golf en Florida, ambos investigados por las autoridades federales.

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