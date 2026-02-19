Trump obtiene luz verde para construir el polémico salón de baile en la Casa Blanca

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos dio luz verde al proyecto impulsado por el presidente Donald Trump para construir un nuevo salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca, una decisión que despeja uno de los principales obstáculos administrativos antes del inicio de la obra en superficie.

El visto bueno fue adoptado en una reunión telemática por seis integrantes de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, un organismo asesor del Gobierno federal en materia arquitectónica y artística que actualmente conforman puros leales al mandatario.

El arquitecto James McCrery se abstuvo de participar en el debate y la votación por haber trabajado previamente en el proyecto, circunstancia que Trump mencionó al celebrar la decisión en Truth Social.

“La Comisión de Bellas Artes acaba de aprobar por unanimidad el proyecto, 6 a 0, con una abstención porque uno de sus miembros tenía un conflicto al haber trabajado profesionalmente en el proyecto. Se expresó gran reconocimiento por la belleza y la escala del edificio”, escribió el presidente.

El estudio Shalom Baranes, encargado actual del plan, presentó maquetas y animaciones actualizadas que modifican propuestas anteriores. Entre los cambios figura la eliminación de un frontón en la fachada sur y ajustes en la altura del nuevo volumen para evitar que compita visualmente con la residencia histórica.

El proyecto prevé un complejo capaz de albergar entre 650 y mil invitados para eventos oficiales. Su coste estimado comenzó en unos $200 millones de dólares y ha aumentado hasta alrededor de $400 millones tras revisiones del diseño.

Críticas y demanda

La iniciativa ha generado críticas de historiadores y organizaciones de conservación por el inicio de las obras de demolición del Ala Este sin el aval del Congreso y con escaso aviso previo.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para frenar la construcción al considerar que vulnera los procedimientos de protección patrimonial, proceso que sigue en revisión judicial.

La Comisión de Bellas Artes, creada en 1910, asesora al Gobierno federal en asuntos artísticos y arquitectónicos vinculados a los símbolos nacionales y al desarrollo urbano de Washington.

Con información de EFE.

