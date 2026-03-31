Trump confirma construcción de un complejo militar bajo el salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Ejército construye un complejo subterráneo “enorme” bajo la Casa Blanca, específicamente debajo del nuevo salón de baile proyectado en la residencia oficial, un proyecto que ahora enfrenta un revés judicial.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario señaló el fin de semana que la obra avanzaba según lo previsto. “El Ejército está construyendo un complejo enorme debajo del salón de baile, y vamos muy bien. Estamos adelantados al cronograma”, afirmó, según NBC News.

Sin embargo, este martes un juez federal en Washington ordenó suspender de forma temporal la construcción del salón de baile, valorado en $400 millones de dólares, al considerar que el proyecto no puede continuar sin la aprobación del Congreso, de acuerdo con información de The Associated Press.

La decisión fue tomada por el juez de distrito Richard Leon, quien dio la razón a un grupo conservacionista que busca frenar la obra hasta que se completen las revisiones federales correspondientes.

El salón de baile tiene una capacidad para casi 1,000 personas | Foto: Tom Brenner / AP

En su fallo, el magistrado concluyó que existen altas probabilidades de que la demanda prospere, al considerar que el presidente no tiene base legal suficiente para avanzar de manera unilateral con una construcción de esa magnitud.

“Ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener”, escribió Leon, quien añadió que el mandatario es “custodio” de la Casa Blanca, pero no su propietario.

Aun así, el juez suspendió la aplicación de su orden por 14 días para permitir una posible apelación del gobierno y facilitar una eventual paralización de las obras ya en marcha. También aclaró que los trabajos estrictamente vinculados a la seguridad del complejo presidencial podrán continuar.

El proyecto salió a la luz en medio de una disputa legal impulsada por el National Trust for Historic Preservation, organización que presentó la demanda en diciembre. El grupo argumenta que la construcción debía someterse a revisiones de organismos como la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, además de contar con autorización del Congreso.

El plan contempla un salón de baile de unos 8,400 metros cuadrados con capacidad para cerca de 1,000 personas, que funcionaría como estructura superior del complejo subterráneo. Trump defendió esta idea al señalar que “el salón de baile se convierte esencialmente en un cobertizo para lo que se está construyendo debajo”.

A finales de octubre, el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida para dar paso a las obras. La administración ha sostenido que el proyecto se financiaría con donaciones privadas, incluidas aportaciones del propio presidente, sin recurrir a fondos públicos.

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