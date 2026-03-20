Dennis Rodman será incluido en el Salón de la Fama de la WWE

Dennis Rodman es una leyenda del deporte, no solo por haber jugado con los Chicago Bulls donde consiguió tres campeonatos y con Detroit Pistons suma otros dos dentro de su carrera en la NBA.

Sin embargo, durante la etapa de los años 90 también se subió al ring de la WCW junto con otras leyendas de la lucha libre, Hulk Hogan.

Ese paso por la empresa rival de la WWE hizo que el exjugador de la NBA se ganara un lugar dentro del Salón de la Fama de la WWE como la celebridad que hizo historia dentro de la empresa ya que su incursión dentro de la NWO quedó grabada en la memoria de los aficionados por siempre.

Earlier today, it was announced by @ESPN's @ShamsCharania that @dennisrodman will be inducted into the WWE Hall of Fame! 👏👏👏



The 2026 #WWEHOF Ceremony will take place Friday, April 17 in Las Vegas as part of WrestleMania 42 week.



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De la NBA al ring de lucha libre

‘The Worm’ se subió al ring en el año 1997 donde fue conocido como ‘Rodzilla’ porque hizo equipo con Hogan para enfrentar a Lex Luger y The Giant (Big Show) en la lucha estelar del evento Bash at the beach donde perdieron la batalla luego de que Luger rindió a Hollywood Hulk Hogan con su ‘Turtle Rack’.

De hecho, para poder aparecer en la WCW, Rodman faltó a un entrenamiento con los Bulls para el Juego 4 de las Finales en contra de los Utah Jazz en 1998, para aparecer en un show de Monday Night Nitro en la ciudad en Detroit donde junto a Hulk Hogan atacaron a Diamond Dallas Page.

A partir de ese momento se volvió compañero de Hogan en una rivalidad que sostuvieron junto a DDP y a su archienemigo de las duelas, Karl Malone, misma que los llevó a una lucha en Bash at the Beach en 1998. Luego de esa lucha siguió participando en WCW donde tuvo un mano a mano en contra de Randy Savage en Road Wild en 1998.

La ceremonia de ingreso al Salón de la Fama se llevará a cabo el 17 de abril en Las Vegas, como parte del fin de semana de WrestleMania.

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