Alcaldía de Nueva York propone regular la venta de apartamentos con alquiler controlado

El alcalde Zohran Mamdani y altos funcionarios de la ciudad de Nueva York esperan influir en la venta de varias decenas de edificios de apartamentos con alquileres regulados en East Harlem. Estos se enfrentan a la ejecución hipotecaria, luego de que su administración no lograra detener una transacción similar de gran importancia en enero.

Una de las principales promesas de campaña de Mamdani fue ayudar a los inquilinos a tener un mayor control sobre sus viviendas, y actuó rápidamente para tratar de cumplirla.

En su primer día en el cargo, el alcalde anunció que los abogados de la ciudad presentarían una apelación de última hora para retrasar la inminente venta por bancarrota de aproximadamente 5,000 apartamentos, en su mayoría con renta regulada, propiedad de la compañía Pinnacle en tres distritos.

La meta era alejar la cartera de otra destacada empresa inmobiliaria con un historial de mala gestión y dirigirla hacia compradores favorecidos por un sindicato de inquilinos de toda la Gran Manzana.

El último recurso no dio resultado. Asimismo, un juez autorizó la venta de los apartamentos y el nuevo comprador, una compañía extranjera llamada Summit Properties, formalizó la compraventa el mes pasado.

Ahora, cuando Mamdani cumple su centésimo día en el puesto, su administración está considerando la siguiente venta de otro conjunto de apartamentos con renta controlada que ha tenido problemas por mucho tiempo; esta vez, cerca de 850 unidades de 38 edificios deteriorados al norte de Manhattan que previamente eran propiedad del inversor inmobiliario Emerald Equity Group.

La directora de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos, Cea Weaver, dijo que la agencia de vivienda de la ciudad todavía está evaluando la mejor forma de intervenir en la venta y qué entidades estarían más preparadas para adquirir la cartera de propiedades, incluyendo una organización local sin fines de lucro que planea comprar varias propiedades contiguas. No obstante, aseguró que la ciudad tiene la intención de tomar medidas.

“Los inquilinos de este edificio han estado en una montaña rusa, pasando de un inversor especulativo a otro”, manifestó Weaver. “La ciudad está muy interesada en romper ese ciclo de desinversión y sobreprecios ilegales, y finalmente estabilizar estas viviendas”.

Los edificios pronto saldrán a subasta por ejecución hipotecaria luego de haber cambiado de manos varias veces en los últimos 20 años. Emerald, el propietario más reciente, contrajo numerosos préstamos para adquirir los edificios en 2016 y empezó a subir los alquileres para aumentar las ganancias y saldar sus deudas, antes de que esas prácticas fueran declaradas ilegales por varias reformas firmadas por el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en 2019.

Finalmente, Emerald se deshizo de las propiedades, dejando tras de sí una cantidad creciente de riesgos, informó Gothamist.

De acuerdo con un análisis de datos municipales, los 38 edificios acumulaban un total de 2,342 infracciones al código de vivienda hasta el 3 de abril.

En diciembre de 2025, los inquilinos de cinco edificios localizados en el lado sur de la calle East 103rd lograron un acuerdo legal en el que el dueño accedió a darles $500,000 en créditos de alquiler y a reparar los apartamentos en ruinas.

Esa victoria se logró después de años de organización por parte de los inquilinos, con la ayuda de la institución Community Voices Heard. Los mencionados arrendatarios ahora quieren que la organización East Harlem/El Barrio Community Land Trust compre los edificios.

El futuro de las propiedades de East Harlem supone una prueba temprana del deseo de Mamdani de poner los apartamentos con alquileres regulados y problemáticos en manos de propietarios que su administración considere más responsables, incluyendo, potencialmente, a la misma ciudad de Nueva York.

Las acciones de la administración de Mamdani podrían convertirse en un modelo para futuros acuerdos. También podrían ser un nuevo foco de críticas para un sector inmobiliario firmemente opuesto a una mayor intervención gubernamental. Además, se enfrentan a las regulaciones que, de acuerdo con datos recientes de la Junta de Directrices de Alquiler, son responsables de las ejecuciones hipotecarias y los obstáculos financieros que afectan a al menos 1,600 edificios de la ciudad.

Weaver aseguró que los edificios de East Harlem eran el ejemplo perfecto de compras hechas antes de 2019, que priorizaban las ganancias sobre la protección de los residentes existentes. Emerald compró los edificios por más de $350 millones de dólares en 2016, antes de obtener otro préstamo de 180 millones de dólares en diciembre de 2018, endeudándolos meses antes de que las nuevas leyes trastocaran su estrategia de incrementar los alquileres y sacar a las viviendas del sistema de regulación de alquileres.

Posteriormente, Emerald incumplió el pago de esos préstamos. Su prestamista, un fideicomiso administrado por varios bancos, ejecutó la hipoteca de las propiedades en 2024 y un juez ordenó su venta a inicios de 2026.

El fideicomiso debe decidir quién comprará las propiedades.

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