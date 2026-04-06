Alerta en NYC: el aumento en rentas controladas amenaza con desplazar a familias latinas de sus barrios

Para miles de familias latinas en la ciudad de Nueva York, el concepto de “hogar” pende de un hilo cada vez más delgado. Con la implementación de los nuevos aumentos permitidos para los apartamentos bajo el régimen de Renta Estabilizada, las organizaciones de defensa del inquilino advierten sobre una crisis de desplazamiento sin precedentes en barrios históricamente inmigrantes como Corona, Bushwick y el Alto Manhattan.

Con una inflación persistente y un costo de vida que sitúa a la Gran Manzana como una de las ciudades más caras del mundo, el ajuste aprobado por la Junta de Lineamientos de Alquiler (RGB) golpea directamente el bolsillo de la clase trabajadora.

El pago de renta en cuotas refleja que cada vez es más difícil cubrir el costo de la vivienda en EE.UU. Crédito: Shutterstock

Es que, ante la entrada en vigor de la Orden 57 de la RGB, que autoriza incrementos de hasta el 4.5%, es importante conocer cómo seguirá la renta y cuáles son los derechos y los recursos legales de los inquilinos para evitar cobros ilegales.

Los números de la crisis: ¿Cuánto subirá la renta?

Aunque popularmente se le conoce como “renta controlada”, la realidad es que miles de contratos de renta estabilizada enfrentarán aumentos este año.

Según la normativa vigente (Orden 57), los inquilinos que renueven sus contratos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 se enfrentan a las siguientes alzas legales:

Contratos de 1 año: Un aumento del 3%.

Contratos de 2 años: Un incremento escalonado que alcanza el 2.75% el primer año y el 3.25% sobre el monto anterior para el segundo año. Implica un incremento del 4.5% sobre la renta base.

Para una familia que destina más del 50% de sus ingresos al alquiler, estos porcentajes representan la diferencia entre cubrir necesidades básicas o enfrentar un proceso de desalojo. “No es solo un número; es una política que empuja a nuestra gente hacia afuera”, señalan activistas de la coalición Met Council on Housing.

El fenómeno conocido como gentrificación o “aburguesamiento” se acelera con estos incrementos. Según datos de la coalición Met Council on Housing, cuando un inquilino de renta controlada no puede costear el aumento, se ve obligado a mudarse a zonas más periféricas o, en el peor de los casos, a abandonar la ciudad.

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Guía de supervivencia: ¿Qué puede hacer el inquilino?

Ante esta situación, es vital que los residentes conozcan sus herramientas de defensa para evitar abusos por parte de los propietarios:

Verifique su historial de rentas: Usted tiene derecho a saber si el aumento que le exigen es legal. Puede solicitar su historial de alquileres directamente en el portal oficial de NYS Homes and Community Renewal (HCR) o llamando al 718-264-3800. Consulte la normativa oficial: Revise los detalles técnicos de los aumentos aprobados en el sitio de la NYC Rent Guidelines Board. Si el dueño le pide más del 3% por un año, podría estar incurriendo en una falta. Busque asesoría legal gratuita: Si recibe una notificación de desalojo o tiene dudas sobre su contrato, la ciudad ofrece representación legal gratuita para inquilinos de bajos ingresos a través del programa Right to Counsel. Puede obtener información llamando al 311 o visitando el Portal de Apoyo al Inquilino de NYC.

La mayoría de los edificios de 6 o más unidades construidos antes de 1974 entran en la categoría de Estabilizados. En estos, la renta sube cada año según lo que decida la Junta (RGB). Crédito: Gemini | Impremedia

El fantasma del desplazamiento

El fantasma de la gentrificación se acelera con estos incrementos. Mientras los propietarios argumentan que las alzas son necesarias para cubrir costos de mantenimiento e impuestos, líderes comunitarios y defensores como la Legal Aid Society exigen mayores protecciones para frenar la cifra récord de personas sin hogar en la ciudad.

Desde enero de 2026, una nueva ley de transparencia obliga a los dueños de edificios a colocar avisos claros sobre si las unidades están estabilizadas, una pequeña victoria en la lucha por la permanencia. Sin embargo, para la comunidad latina, la batalla por no ser expulsados de los barrios que ayudaron a construir sigue siendo una lucha diaria de supervivencia económica.

“Nuestros barrios están perdiendo su identidad latina porque las familias que construyeron estas comunidades ya no pueden permitirse vivir en ellas”, destacan desde el Met Council on Housing.

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El futuro de la vivienda en la Gran Manzana

El debate sobre si la Renta Estabilizada es suficiente para proteger a los neoyorquinos sigue abierto en Albany y en el Ayuntamiento. Mientras los propietarios argumentan que los aumentos son necesarios para cubrir los costos de mantenimiento e impuestos, los defensores de la vivienda exigen una congelación total de rentas para frenar la crisis de personas sin hogar, que ha alcanzado niveles récord este año.

Por ahora, la realidad para la comunidad latina es clara: la lucha por permanecer en la ciudad que ayudaron a construir se vuelve, día tras día, una batalla de supervivencia económica.

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