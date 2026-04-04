Desde California robaron $3.5 millones de dólares a un distrito escolar en Nueva York: acusación

Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Lond Island.

La acusada, residente de Escondido (California) compareció el 2 de abril ante el juez Terence Murphy para la lectura de cargos, en la que se declaró “no culpable”. Deberá regresar al tribunal el 21 de abril. Enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión.

“Esta acusada no hizo ningún intento por devolver los millones de dólares que fueron transferidos indebidamente a una cuenta bajo su control”, declaró el fiscal del distrito Nassau, Anne T. Donnelly en un comunicado. “Por el contrario, realizó múltiples retiros de efectivo para su uso personal, desviando así recursos educativos destinados a nuestros estudiantes. Este caso pone de relieve la facilidad con la que una cuenta de correo electrónico comprometida puede pasar desapercibida. La mejor defensa para protegerse a sí mismo y a su negocio consiste en confirmar cualquier cambio en la información de pago mediante una llamada telefónica directa a un contacto conocido y de confianza”.

Según la investigación, el 14 de febrero de 2024 el departamento de tecnología de una escuela pública chárter local (K-12) en Hempstead descubrió que la cuenta de correo electrónico de su director financiero había sido comprometida y que se había enviado un correo electrónico falsificado -que imitaba la dirección del funcionario- al Distrito Escolar Hempstead Union Free («Hempstead UFSD»).

Para entonces ya Hempstead UFSD había recibido un correo electrónico desde la dirección suplantada, solicitando que se realizara una transferencia electrónica de fondos a una nueva cuenta bancaria a nombre de «DME Unlimited». Así, el 31 de enero de 2024 el Hempstead UFSD transfirió aproximadamente $3.5 millones de dólares a la cuenta de DME Unlimited, bajo la creencia de que esta pertenecía a la escuela chárter local.

La investigación determinó que esa cuenta comercial pertenecía, de hecho, a la ahora acusada. El 2 de febrero de 2024 un video de vigilancia obtenido como parte de la investigación captó a Eckert supuestamente retirando dinero en efectivo de un cajero bancario en su ciudad. Los registros bancarios, también obtenidos, mostraron que se retiraron $25,000 dólares de la cuenta de DME Unlimited.

Más tarde ese mismo día, en otro banco en San Marcos, California, Eckert fue supuestamente captada en video de vigilancia entregando dinero en efectivo a un cajero bancario de esa sucursal. Los registros bancarios revelaron que los $25,000 dólares fueron depositados en su cuenta bancaria personal ese día.

El 5 de febrero Eckert fue vista nuevamente en video de vigilancia en el banco de Escondido, California, donde los registros bancarios mostraron que supuestamente retiró $313,000 dólares de su cuenta de DME Unlimited. Luego la acusada supuestamente regresó al banco en San Marcos y depositó un cheque por un monto de $313,000 dólares en su cuenta bancaria personal.

Según la investigación, Eckert supuestamente retiró un total de $338,000 dólares de los aproximadamente $3.5 millones depositados indebidamente en la cuenta de DME Unlimited por el Hempstead UFSD, y depositó dichos fondos en su propia cuenta bancaria personal.

La acusada fue arrestada por el Departamento de Policía de su ciudad el 10 de marzo de 2026 y extraditada a Nueva York el 1 de abril por miembros del Escuadrón de Fugitivos del Departamento de Policía del condado Nassau.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar reciente, Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC) fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas.

Grandes estafas recientes en Nueva York y NJ

El mes pasado la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.