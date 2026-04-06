Boxeador irlandés Glenn Byrne sufrió hemorragia cerebral tras brutal nocaut [Video]

Glenn Byrne, boxeador irlandés sufrió una hemorragia cerebral luego de ser noqueado en el séptimo asalto por William Crolla en Altrincham, un episodio que, según sus allegados, marcó el final de su carrera profesional.

El incidente, ocurrido durante una pelea pactada en la categoría superwélter, conmocionó al mundo del boxeo y generó una oleada de mensajes de apoyo y preocupación por parte de colegas, promotores y aficionados.

Byrne, de 29 años, dominó gran parte del enfrentamiento y derribó a su oponente cuatro veces antes de recibir un golpe decisivo que lo dejó tendido en la lona.

Tras el nocaut, el púgil irlandés fue atendido de inmediato por el equipo médico, recibió oxígeno y fue trasladado en camilla al hospital, donde permanece en observación.

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Mensaje tranquilizador de la promotora

La promotora JB Boxing Productions utilizó sus redes sociales para actualizar el estado del boxeador y enviar un mensaje a los seguidores: “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de la tomografía computarizada. Queremos agradecer a todos sus mensajes de preocupación, significan mucho para nosotros”.

Poco después, la misma promotora confirmó la gravedad de la lesión: “La hemorragia cerebral está bajo control en este momento. Lo están monitoreando cada hora y, si Dios quiere, en las próximas 24 horas recibirá el alta del hospital y podrá recuperarse por completo”.

Según las declaraciones que recogió el portal The Sun en un edición irlandesa, Jay Byrne, hermano del boxeador y promotor de boxeo, reveló que la carrera de Glenn se ha visto abruptamente truncada: “Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”.

El combate cobró un giro inesperado en el séptimo asalto. William Crolla, de 27 años, había caído a la lona en cuatro ocasiones, pero logró recomponerse y conectar el golpe que terminó la contienda. Tras la victoria, Crolla celebró instintivamente aunque, al percatarse de la gravedad de la situación, ofreció disculpas públicas: “Espero que esté bien. Lamento haberlo celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero esta noche”.

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