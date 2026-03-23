Isis Sio, boxeadora de 19 años, en coma inducido tras sufrir violento nocaut en California [Video]

La boxeadora de 19 años de Dakota del Norte, Isis Sio, quien fue noqueada el sábado en la velada de San Bernardino por Jocelyn Camarillo, del Valle de Coachella, en California se encuentra en coma inducido médicamente.

Para dar inicio a la velada en la que Lester Martínez se coronó campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, la tres veces campeona nacional amateur Camarillo, acabó rápidamente con Sio a los 1:18 del primer asalto.

Camarillo, de 21 años, acorraló a Sio contra las cuerdas y descargó una prolongada ráfaga de cinco golpes consecutivos que dejó a su rival de peso minimosca, Sio, inconsciente. La joven peleadora tuvo convulsiones después de ser noqueada y fue retirada del ring en camilla.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

Fue internada en un hospital de San Bernardino

Sio fue internada en el Loma Linda Medical Center, cerca del NOS Event Center, donde ocurrió la contienda.

Sio ya había sido noqueada en un round el pasado 30 de enero por Perla Bazaldua en Long Beach.

“En nombre del director general, Garry Jonas, y de toda la familia ProBox, rezamos por la pronta recuperación de Isis Sio”, comunicó la promotora este domingo. “Nuestros pensamientos están con ella y su familia en estos momentos tan difíciles. Les invitamos a unirse a nosotros para desearle una recuperación completa”.

“Queríamos el nocaut; es un poco agridulce porque esperamos que la muchacha esté bien. Le mandamos todas nuestras oraciones a ella y a todo su equipo”, había dicho Camarillo tras el combate.

Las imágenes del combate se viralizaron rápidamente en redes sociales, aumentando la preocupación en la comunidad deportiva.

Mientras familiares, promotores y aficionados esperan por su evolución, el caso de Isis Sio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar las medidas de protección en el deporte.

Por ahora, el mundo del boxeo se mantiene en vilo, pendiente de la recuperación de una joven cuya carrera y vida cambió en cuestión de segundos sobre el ring.

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