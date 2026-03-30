Floyd Mayweather Jr. siembra incertidumbre sobre revancha con Manny Pacquiao

La revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ahora tiene más interrogantes que certezas. Floyd Mayweather puso en duda todo al exponer que no existe una sede definida y que las condiciones de pleito cambiaron al ya no ser una pelea oficial, sino de exhibición.

En entrevista con Vegas Sports Today, Mayweather Jr. sembró dudas sobre el combate al asegurar que no sería una pelea oficial, sino de exhibición. También descartó que se disputaría en ‘The Sphere’ en Las Vegas.

“A día de hoy, no sabemos exactamente dónde tendrá lugar la pelea. Desconocemos la ubicación del combate. ‘The Sphere’ es uno de los lugares que se mencionaron; por lo tanto, no tenemos la certeza absoluta de que vaya a celebrarse allí. Además, esto no es un combate propiamente dicho, sino una exhibición”, aseguró.

“Es una exhibición, así que ambos salimos ganando. En realidad, lo único que queremos es salir al cuadrilátero, entretener al público y ofrecer un buen espectáculo”, explicó.

🚨 Floyd Mayweather says his fight with Manny Pacquiao will be an exhibition, not a professional bout, and that the Sphere isn’t 100% confirmed as the location yet‼️



“This is actually not a fight, it’s a exhibition. You know I got an exhibition with Mike Tyson also.”



🎥… pic.twitter.com/PLswMqjlAU — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 28, 2026

La declaración de Mayweather Jr. contrasta con la ofrecida por el equipo de Pacquiao a ESPN cuando se anunció la pelea hace meses. En ese momento, se informó que el combate se llevaría a cabo siempre y cuando fuese un combate profesional.

También contradice la promoción hecha por Netflix en febrero y un propio comunicado de Mayweather Jr. afirmando que retomaría su carrera pugilística y que había firmado un acuerdo para múltiples combates con CSI Sports/Fight Sports.

Mayweather Jr. y Pacquiao protagonizaron una de las peleas más importantes del boxeo en 2015 en el denominado ‘Combate del Siglo’, que generó ingresos económicos récord. En ese momento, ‘The Money’ se llevó la victoria.

Mayweather, que tiene 50 victorias en 50 peleas profesionales, se retiró en 2017 y desde entonces ha participado en numerosas exhibiciones.

El norteamericano ha programado también un combate no profesional para la primavera de 2026 contra otra leyenda del boxeo, su compatriota Mike Tyson, de 59 años.

Por su parte, Pacquiao posee 62 victorias y ocho derrotas Regresó al ring para una pelea profesional en julio pasado que terminó en combate nulo ante el estadounidense Mario Barrios.



Sigue leyendo:

· Revelaron las dos controvertidas reglas que tendrá la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

· Confirman histórica revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao el 19 de septiembre por Netflix

· Floyd Mayweather anuncia combate ante kickboxer Mike Zambidis previo a revancha con Pacquiao