Brandon Valenzuela debuta con hit y se convierte en el mexicano 153 en la MLB

México escribió una nueva página en la historia de la Major League Baseball (MLB) el pasado domingo. El receptor Brandon Valenzuela se convirtió en el pelotero mexicano 153 en la historia de las Grandes Ligas.

El debut fue soñado, pues a pesar de la derrota 3-0 de Toronto Blue Jays ante Chicago White Sox, Valenzuela pegó un imparable en su primer turno como noveno en el orden al bate.

Su estreno en Las Mayores se dio con 25 años y 185 días y gracias a la lesión de su compatriota Alejandro Kirk, quien fue puesto en la lista de lesionados por 10 días.

Primer turno, primer hit de Brandon Valenzuela en MLB. pic.twitter.com/j7wivaRpKF — MLB México (@MLB_Mexico) April 5, 2026

Valenzuela conectó un imparable al jardín derecho ante los lanzamientos de Davis Martin en el tercer episodio y con el venezolano Andrés Giménez en circulación.

El batazo sirvió para que Toronto Blue Jays colocara corredores en primera y segunda sin outs. Sin embargo, el embate ofensivo no prosperó.

En sus siguientes apariciones al bate, el receptor no logró embasarse. Fue ponchado en la quinta entrada por Davis Martin y volvió a fallar en el séptimo episodio ante Bryan Hudson, en un turno en el que había corredores en base.

Valenzuela viene a confirmar una estadística que pone a México en lo más alto del béisbol. Desde 2015, al menos un jugador nacido en este país debuta en la MLB. Con el receptor, ya son 12 años de mexicanos debutando en las mayores.

El joven pelotero es el undécimo beisbolista de Hermosillo que llega a la MLB, sumándose a una lista que incluye nombres como Erubiel Durazo, Isaac Paredes y Luis González, entre otros.

Valenzuela se convirtió en el segundo jugador originario de Hermosillo que conecta un hit en su primer turno en las mayores, después de Elmer Dessens.

Valenzuela se unió a los San Diego Padres como agente libre internacional el 2 de julio de 2017. Pasó ocho años de desarrollo en el sistema de los Padres.

El 31 de julio de 2025, los Padres lo cambiaron a los Toronto Blue Jays por el infielder Will Wagner. Terminó llegando gracias a la lesión de Kirk, pero también por su OPS de .848.



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