Mookie Betts de baja en los Dodgers por al menos seis semanas tras una lesión en el oblicuo derecho

El campocorto de Los Ángeles Dodgers Mookie Betts entró en la lista de lesionados tras confirmarse una distensión en el oblicuo derecho. El manager del equipo, Dave Roberts, informó este domingo que el diagnóstico inicial estima un periodo de recuperación de entre cuatro y seis semanas, aunque mostró cierta cautela respecto a los plazos definitivos para su regreso a la actividad competitiva.

El incidente que provocó la lesión ocurrió durante la jornada del sábado en el encuentro donde los Dodgers vencieron 10-5 a los Washington Nationals. Betts abandonó el terreno de juego tras la parte alta de la primera entrada debido a molestias que el cuerpo técnico describió originalmente como un dolor en la parte baja de la espalda.

Sin embargo, una resonancia magnética realizada posteriormente reveló que la afectación se localizaba específicamente en el oblicuo. Según las declaraciones de Roberts, se sospecha que la lesión se produjo durante un checked swing en el turno al bate del jugador en el primer episodio.

Durante ese encuentro, Betts ocupó la posición de titular en el campocorto y el tercer puesto en el orden al bate, logrando embasarse por boleto y anotar carrera tras un doble de Freddie Freeman antes de ser reemplazado por Miguel Rojas. Para cubrir la vacante dejada en el roster de las Grandes Ligas, la organización de los Dodgers ascendió desde las Ligas Menores del infielder Hyeseong Kim, quien buscará aportar profundidad al cuadro interior durante la ausencia del veterano de 33 años.

La baja de Betts llega en un momento de estadísticas discretas para el jugador, quien promedia .179 con dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas en lo que va de campaña. No obstante, su valor para la franquicia quedó demostrado en la pasada temporada 2025, donde disputó 150 encuentros y fue protagonista directo de la jugada de doble matanza que selló la victoria de Los Ángeles en el séptimo juego de la Serie Mundial.

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