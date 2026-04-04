Alejandro Kirk se lesiona y el mexicano Brandon Valenzuela sube a MLB con Toronto

Alejandro Kirk irá a la lista de lesionados de 10 días luego de sufrir una fractura en su pulgar izquierdo este viernes.

Los Toronto Blue Jays decidieron llamar a Brandon Valenzuela, el prospecto mexicano y número 24 de la organización, para reemplazar a su compatriota.

Kirk se lesionó luego de recibir un foul tip en su pulgar izquierdo durante el encuentro ante los White Sox de Chicago.

Aunque no parecía grave, Kirk agarró su mano e inmediatamente fue sacado del juego por el manager John Schneider.

El receptor mexicano no había tenido tanta producción en el comienzo de temporada este año con 3 hits en 20 turnos, incluyendo un cuadrangular y dos carreras impulsadas.

Aunque Kirk estuvo en la receptoría en 111 juegos en 2025 y tuvo un gran año que le hizo merecedor de ir al Juego de Estrellas.

KIRK SALIÓ LESIONADO



El catcher tijuanense Alejandro Kirk salió lesionado de un dedo de la mano izquierda tras recibir un impacto por un foul tip.



Se espera que Kirk sea evaluado por el cuerpo médico de los @BlueJays para conocer la gravedad de su lesión.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/6pz1Cvxh7H — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) April 3, 2026

Brandon Valenzuela irá a las Grandes Ligas con Toronto

Valenzuela podría convertirse este sábado en el mexicano número 153 en debutar en Grandes Ligas, de acuerdo a Baseball Reference.

El receptor y primera base, nacido en Hermosillo, llegó en cambio a Toronto en un cambio con los Padres de San Diego durante la temporada pasada.

De acuerdo a MLB Pipeline, Valenzuela está bien valorado es gracias a su defensiva detrás del plato y su brazo.

“El valor de Valenzuela siempre ha residido en su trabajo defensivo. Es un receptor impresionante y maneja bien al cuerpo de lanzadores, pero la primera cualidad que mencionan quienes lo rodean es su potente brazo”, expone el informe.

En 2025, el receptor mexicano de 25 años de edad conectó 15 jonrones e impulsó 58 carreras, con un promedio al bate de .224 y .692 de OPS en 113 juegos en Doble A y Triple A.

“Si el bate de Valenzuela da el siguiente paso, su potencial aumentaría rápidamente, pero su situación actual ya es la de un sólido suplente en las Grandes Ligas, algo que muchos equipos tienen dificultades para encontrar”, sigue el informe.

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