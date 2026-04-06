Steve Bannon recibe orden de la Corte Suprema que se espera que conduzca a la anulación de su condena

El exasesor de Donald Trump en su primer mandato, Steve Bannon, recibió una orden de la Corte Suprema que se espera que conduzca a la anulación de su condena penal luego de negarse a testificar ante el Congreso en su investigación por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Se conoció que la corte emitió una orden breve en la que no detalló los fundamentos legales de su decisión ni publicó los votos a favor o en contra de los magistrados, según informó ABC News.

El texto judicial precisó que el Departamento de Justicia solicitó retirar los cargos contra Bannon. Tras este requerimiento, la Corte Suprema remitió el expediente a una instancia inferior para que ejecute la desestimación definitiva del caso.

Papel de Bannon en el primer gobierno de Trump

Bannon ejerció como estratega jefe de la Casa Blanca durante el primer periodo de gobierno de Trump. Su condena original derivó de un juicio realizado en julio de 2022, donde se le declaró culpable de obstruir la labor legislativa del comité especial de la Cámara de Representantes.

En su momento, el jurado había determinado que Bannon incurrió en dos cargos de desacato al Congreso. La acusación principal se basó en su negativa a comparecer para rendir testimonio ante los investigadores del ataque al Capitolio, y en consecuencia, el exfuncionario tuvo que cumplir la totalidad de su pena en cárcel, además de pagar una multa administrativa de $6,500 dólares.

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