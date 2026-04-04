EE.UU. detuvo a familiares de Qasem Soleimani tras revocarles el estatus migratorio

Estados Unidos detuvo a dos familiares del general iraní Qasem Soleimani, abatido por fuerzas estadounidenses en 2020, luego de revocarles su permiso de residencia. Así lo informó este sábado el Departamento de Estado.

En un comunicado, la institución precisó que se trata de Hamideh Soleimani Afshar, sobrina del exjefe militar, y su hija.

Ambas fueron arrestadas por agentes federales tras perder su estatus de residentes permanentes legales por decisión del secretario de Estado, Marco Rubio.

Las dos se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida se tomó tras determinar que Soleimani Afshar es “defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán”.

Las autoridades aseguran que durante su estancia en Estados Unidos promovió la agenda del régimen iraní, elogió al líder supremo, celebró ataques contra militares estadounidenses y manifestó apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El esposo de Soleimani Afshar también fue vetado y no podrá ingresar al país.

En paralelo, Rubio ordenó retirar el estatus legal a Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, así como a su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos se encuentran fuera de Estados Unidos y tienen prohibida la entrada.

“El gobierno no permitirá que el país se convierta en refugio para extranjeros que apoyan regímenes considerados terroristas y hostiles”, señaló el Departamento de Estado.

Qasem Soleimani murió el 3 de enero de 2020 en Bagdad, tras un ataque con drones ordenado durante el primer mandato de Donald Trump.

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