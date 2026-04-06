Dan Levy recuerda a Catherine O’Hara al regresar al set de “Schitt’s Creek”

Desde el 2015 al 2020, Dan Levy produjo y protagonizó la serie “Schitt’s Creek”. En una reciente entrevista con “CBS Sunday Morning”, el director habló sobre cómo le ha afectado la muerte de la actriz Catherine O’Hara, la cual se anunció el 30 de enero de este año.

Levy dio estas declaraciones desde Goodwood, el pueblo de Canadá en el que se filmó la serie “Schitt’s Creek”, el mismo que no visitaba desde que se terminó el proyecto en 2020. Sobre su regreso, dijo: “Es difícil, es difícil estar de vuelta. No pensé que tendría una reacción tan emocional. Solo muchos recuerdos, muchos recuerdos con Catherine”.

Durante la entrevista, confesó que había estado considerando continuar con la historia de la serie, la cual se centraba en una familia adinerada que lo pierde todo después de que su gerente de negocios sea condenado por fraude.

Todos sus planes de una secuela han sido descartados tras la muerte de la actriz. “Ella era la más grande. Es irreemplazable… El gran consuelo para mí ha sido ver cuánto era amada. Todos sentían que de alguna manera la conocían”, apuntó.

En la ficción, O’Hara interpretó a Moira Rose, la matriarca de la familia que protagoniza la historia. El personaje resalta por ser una actriz de telenovelas cuya identidad está marcada por el vestuario extravagante y su colección de pelucas.

Su trabajo en la serie la hizo ganadora en 2020 de un Premio Emmy como Mejor Actriz en una serie de comedia.

Por otro lado, Levy se está preparando para estrenar este 9 de abril la serie “Big Mistakes” en Netflix. Al igual que con “Schitt’s Creek”, es parte de este proyecto como cocreador, protagonista y escritor. La historia de esta nueva serie se centra en dos hermanos, uno de ellos interpretado por Levy y el otro por Taylor Ortega, que se ven involucrados accidentalmente con el crimen organizado tras un robo mal planificado para ayudar a su abuela.

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