“Super Mario Galaxy” se queda con el puesto de mejor estreno del año

El pasado viernes, llegó a las salas de cine “Super Mario Galaxy Movie”, secuela de “Super Mario Bros.”, película que se estrenó en 2023. Durante este primer fin de semana ha logrado alcanzar cifras destacadas en taquilla estadounidense y mundial.

Según “Deadline”, esta película animada está batiendo varios récords como franquicia. Aunque no ha cerrado el fin de semana, se ha anunciado que ya logró alcanzar los $370.7 millones de dólares a nivel mundial.

En Estados Unidos, “Super Mario Galaxy” está por alcanzar los $188.56 millones de dólares en taquilla. Esta cifra supera notablemente los $80.5 millones de dólares que alcanzó en su primer fin de semana “Project Hail Mary”, esto quiere decir que la película animada se ha convertido en el mayor estreno en lo que va de 2026.

Además de resaltar en la industria por sus logros en taquilla, esta película también es importante para Illumination como estudio, pues ha logrado posicionarse como el segundo mejor estreno del estudio, solo por detrás de su predecesora “Super Mario Bros.”.

Además de Illumination, este proyecto cuenta con la participación de Universal y Nintendo, este último por tratarse de una adaptación de los renombrados videojuegos que han marcado generaciones.

“Super Mario Galaxy Movie” ha llamado la atención de muchos de los fanáticos de los videojuegos porque finalmente ha aparecido Yoshi como personaje, y su voz en inglés está hecha por Donald Glover. Las voces del resto de los personajes están a cargo de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black.

La película incluye una escena postcréditos en la que se deja entender que la franquicia continuará con una nueva película.

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