Delincuente le rompe la mandíbula a anciano tras perseguirlo cerca del Barclays Center

La policía y diferentes fuentes informaron el domingo que un sujeto con aparentes problemas de salud mental golpeó a un anciano en el rostro, causándole una fractura de mandíbula, después de perseguirlo cerca del Barclays Center.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el hombre de 68 años caminaba cerca de las avenidas Flatbush y Atlantic cuando el desconocido empezó una discusión que rápidamente se tornó violenta el 31 de marzo cerca de las 12:05 de la medianoche.

Los informes señalan que la víctima trató de irse del sitio, pero el delincuente lo persiguió y le propinó un fuerte puñetazo en la cara, lo que causó que el hombre mayor se cayera al piso.

La víctima fue llevada a un hospital local donde su estado se reportó como estable, con numerosas fracturas y laceraciones, indicó NYPD.

Las autoridades difundieron imágenes de cámaras de seguridad del atacante con la esperanza de arrestarlo.

🚨WANTED FOR AN ASSAULT: On Tuesday, March 31, 2026, at approximately 12:25 A.M., in the vicinity of Flatbush Avenue and Atlantic Avenue, in the confines of the 78 Precinct, a 68-year-old male victim was approached by an unidentified individual. The individual punched the victim… pic.twitter.com/TD8zvoy2RR — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 4, 2026

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en la cuenta @NYPDTips.

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