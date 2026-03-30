NYC lanza campaña contra el acoso callejero en el metro y espacios públicos durante abril

La ciudad de Nueva York puso en marcha este lunes una nueva campaña publicitaria destinada a visibilizar y combatir el acoso callejero, un problema persistente que afecta a millones de residentes en todos los distritos. Con anuncios llamativos en el metro, aceras y espacios públicos, la iniciativa busca generar conciencia y ofrecer herramientas concretas para denunciar y actuar ante este tipo de violencia.

Impulsada por la Mayor’s Office to End Domestic and Gender-Based Violence, la campaña coincide con el Mes de Concientización sobre la Violencia Sexual y presenta mensajes directos como “hey sexy” o “hey baby”, frases comúnmente asociadas con el acoso en la vía pública. Los anuncios incluyen códigos QR que redirigen a recursos disponibles en varios idiomas, entre ellos guías para reportar incidentes y capacitaciones sobre intervención de testigos.

Una estrategia visual para incomodar y concientizar

De acuerdo a Gothamist, la iniciativa contempla 12 diseños distintos, 6 en inglés y 6 en español, que se desplegarán a lo largo de abril. Según autoridades municipales, estos anuncios aparecerán cerca de 12 millones de veces en formato digital dentro de algunas de las líneas de metro más transitadas, así como más de 15 millones de veces en el ferry de Staten Island.

Además, la campaña tendrá presencia física en más de 150 ubicaciones mediante calcomanías en aceras, carteles en vallas de construcción en 75 puntos de la ciudad y tarjetas informativas que serán distribuidas en centros de transporte clave. El presupuesto total asciende a $250,000 dólares, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Saloni Sethi, comisionada de la oficina responsable del proyecto, explicó que el objetivo principal es confrontar a los neoyorquinos con una realidad que muchas veces pasa desapercibida o se minimiza. “Queríamos que la gente mirara y no pudiera ignorar el problema”, señaló.

Cambiar normas sociales y fomentar la intervención

Más allá de informar, la campaña busca transformar comportamientos. Las autoridades destacan que el objetivo es motivar a las personas a actuar, ya sea señalando conductas inapropiadas, apoyando a víctimas o interviniendo de manera segura cuando presencian acoso.

“Se trata de cambiar normas sociales”, afirmó Sethi, al explicar que pequeños gestos, como preguntar a una persona si necesita ayuda o expresar desaprobación ante un comentario ofensivo, pueden tener un impacto significativo en la prevención.

El alcalde Zohran Mamdani respaldó la iniciativa y subrayó la magnitud del problema. “El acoso callejero es generalizado y afecta a neoyorquinos en todos los distritos. Enfrentarlo implica invertir en herramientas y recursos que reduzcan el daño y fortalezcan comunidades más seguras”, indicó en un comunicado.

Un problema extendido y subreportado

La campaña surge tras una encuesta realizada en 2023 que reveló que 7 de cada 10 personas han experimentado acoso callejero en algún momento de sus vidas. Casi el 90% de los encuestados reportó haber vivido este tipo de situaciones en espacios públicos, y en la mayoría de los casos el agresor era un desconocido.

Los datos también muestran el impacto psicológico y conductual del acoso: muchas personas modifican sus rutas diarias o hábitos por miedo, y reportan sentimientos de ansiedad o depresión tras estos episodios.

Expertos señalan que, pese a su frecuencia, el acoso callejero suele ser subreportado. Las víctimas, en muchos casos, priorizan su seguridad inmediata y evitan denunciar, lo que dificulta dimensionar el problema en su totalidad.

Testimonios que reflejan la realidad cotidiana

Historias como la de Deborah Coffy, residente de Brooklyn de 24 años, ilustran la gravedad de la situación. Coffy recuerda múltiples episodios de acoso en distintos puntos de la ciudad, incluido uno particularmente alarmante en Manhattan, cuando un hombre reaccionó agresivamente tras ser rechazado.

Según su testimonio, el individuo la sujetó físicamente después de que ella se negara a darle su número. La intervención de una amiga evitó que el incidente escalara, pero ambas se marcharon del lugar conmocionadas.

Coffy no reportó el hecho en ese momento, enfocándose en regresar a casa sin mayores riesgos, una reacción común entre víctimas. Actualmente forma parte de VOICES, un comité liderado por sobrevivientes que colabora con la oficina municipal en el desarrollo de políticas públicas.

Para Coffy, la nueva campaña puede marcar una diferencia. Considera que su visibilidad ayudará a validar experiencias que muchas personas han vivido en silencio y a generar reflexión, incluso entre quienes han incurrido en conductas de acoso.

Participación ciudadana y próximos pasos

Las autoridades subrayan que esta iniciativa es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para abordar el acoso callejero en todas sus formas. La ciudad invita a los residentes a participar en el Street Harassment Prevention Advisory Board, un organismo que organiza reuniones públicas anuales para recoger testimonios y propuestas.

El mensaje central es claro: toda persona tiene derecho a sentirse segura en su entorno cotidiano, ya sea al caminar por su vecindario, utilizar el transporte público o acudir a su lugar de trabajo o estudio.

Con esta campaña, NYC apuesta por una combinación de visibilidad, educación y acción comunitaria para enfrentar un problema arraigado. El reto, coinciden autoridades y activistas, será mantener el impulso más allá de abril y traducir la conciencia en cambios duraderos en la cultura urbana.

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