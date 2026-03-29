Golpean y asaltan a un trabajador de la MTA en un estacionamiento de El Bronx

Un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) fue atacado y asaltado en un estacionamiento para trabajadores en El Bronx el sábado en la madrugada.

Las autoridades informaron que la víctima, de 42 años, caminaba desde su vehículo a su trabajo cuando fue golpeado fuertemente con un objeto desconocido y luego fue pateado en el estacionamiento de la estación de metro de las líneas 2 y 5 en la calle 180 en Van Nest, cerca de las 5:45 de la madrugada.

La víctima en cuestión sufrió heridas en la cabeza, la cara y la rodilla, indicaron los funcionarios.

Fue llevado al Hospital St. Barnabas en condición estable.

El ladrón se llevó $150 dólares y no se pudo dar ninguna descripción, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los agentes explicaron que el ataque se produjo tres días después de que otro desconocido acuchillara supuestamente a un adolescente en medio de un altercado en la hora pico en una estación de metro de Manhattan el jueves.

Kamil Hamoudi fue acusado de agresión con agravantes, y los funcionarios dieron a conocer que había sido arrestado dos veces antes por golpear a desconocidos con botellas de vidrio, informó New York Post.

De acuerdo con una denuncia penal, el criminal, de 35 años, supuestamente clavó un “objeto metálico afilado” en la pierna de un joven de 19 años en un tren de la línea L con dirección norte, en la estación First Avenue y East 14th, alrededor de las 8:10 de la mañana.

Hamoudi, que llevaba una bolsa de basura, escapó al túnel del metro luego del acuchillamiento, que dejó a la víctima con una profunda herida punzante y sangrando abundantemente, consta en el documento judicial. El joven fue hospitalizado y su estado es estable.

De acuerdo con los datos del NYPD, los delitos graves en el sistema de transporte público de la ciudad incrementaron un 3% hasta el 15 de marzo.

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