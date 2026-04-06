EE.UU. e Irán reciben plan para poner fin a las hostilidades y lograr un alto el fuego, según informes

Irán y Estados Unidos recibieron una propuesta formal de Pakistán para detener las hostilidades de forma inmediata, el cual podría entrar en vigor este lunes y busca estabilizar la región y asegurar la reapertura del estrecho de Ormuz, según lo indicaron fuentes relacionadas al conflicto a la agencia Reuters.

La primera fase exige un alto el fuego instantáneo, mientras que la segunda etapa otorga un plazo de 15 a 20 días para concretar un pacto integral. Este documento, denominado provisionalmente “Acuerdo de Islamabad”, contempla que las negociaciones finales ocurran de forma presencial en la capital paquistaní.

“Es necesario acordar todos los elementos hoy mismo”, afirmó la fuente, que agregó que el entendimiento inicial funcionará como un memorando de entendimiento que se finalizará electrónicamente a través de Pakistán, el cual opera como único canal de comunicación.

Diplomacia de alto nivel y condiciones

El Jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, mantuvo contacto directo durante la noche con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Por su parte, Axios reportó discusiones sobre una posible tregua de 45 días como parte de un acuerdo en dos fases.

El texto final del acuerdo incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados. Los puntos expuestos por Pakistán forman parte del intercambio mediado por las autoridades civiles y militares de Pakistán, con el respaldo de China y Estados Unidos.

Tensiones en Ormuz

“Irán aún no ha respondido”, señaló una fuente vinculada al proceso. Teherán manifestó previamente que buscaba un alto el fuego permanente con garantías de que Estados Unidos e Israel no realizarían nuevos ataques.

La urgencia diplomática responde al temor por la interrupción del flujo de crudo en el Estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump presionó públicamente para lograr un fin rápido del conflicto y advirtió sobre las consecuencias si no se alcanzó un acuerdo en un plazo breve.

Sigue leyendo:

– Irán advierte sobre riesgo de radiación tras ataques a instalaciones nucleares

– Así EE.UU. rescató al copiloto del caza derribado en Irán y evitó ser capturado

– Irán pide a la ONU actuar “ahora” ante amenazas de Trump contra infraestructuras