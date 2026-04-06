El Atlético de Madrid estalla contra el VAR tras el pisotón de Gerard Martín a Thiago Almada

La tensión entre el Atlético de Madrid y el estamento arbitral sumó un nuevo capítulo tras la polémica acción vivida en el último duelo frente al Barcelona. El club rojiblanco utilizó sus redes sociales para exponer su malestar, publicando una imagen nítida del impacto de Gerard Martín sobre el tobillo de Thiago Almada.

Con el mensaje “Abril empieza como terminó marzo… Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA”, la entidad madrileña reclama una explicación oficial sobre por qué una entrada que inicialmente fue castigada con roja directa terminó siendo rebajada a amarilla tras la intervención del VAR.

Abril empieza como terminó marzo…



🍿Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF. pic.twitter.com/nCK0cz4X4W — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2026

Esta estrategia de denuncia pública no es aislada, ya que el equipo de Diego Pablo Simeone ha adoptado por costumbre señalar estos errores mediante capturas de pantalla de acciones controvertidas, como ya sucedió anteriormente en el derbi ante el Real Madrid tras una entrada de Dani Carvajal a Marcos Llorente.

Desde el final del partido, el Atlético ha comparado esa acción con otra ocurrida en el Betis-Rayo Vallecano entre Valentín Gómez y Andreu Ratiu. El CTA dijo entonces en su programa Tiempo de Revisión: “Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego busco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja directa”.

La publicación llega en un momento crítico de la temporada, justo antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones, elevando la presión mediática y federativa sobre el arbitraje europeo y nacional.

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