DT rumano Mircea Lucescu en cuidados intensivos tras agravarse su estado de salud

El exseleccionador de Rumanía Mircea Lucescu fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Bucarest tras sufrir un empeoramiento en su condición cardíaca. Según un comunicado médico emitido este domingo, el técnico de 80 años presentó arritmias graves durante la última noche, lo que obligó a su desplazamiento a la unidad crítica al no responder satisfactoriamente al tratamiento inicial.

Lucescu se encontraba bajo vigilancia médica tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado martes debido a una dolencia coronaria que derivó en un infarto de miocardio.La crisis de salud del veterano entrenador comenzó el domingo pasado, cuando se sintió indispuesto durante una sesión de entrenamiento con el combinado rumano.

Este incidente ocurrió apenas unos días después de la derrota de Rumanía ante Turquía (1-0) en las semifinales de la Ruta C de la repesca europea para el Mundial 2026, un resultado que, según la prensa local, supuso un fuerte impacto anímico para el técnico. Inicialmente, los médicos lograron implantarle un desfibrilador cardíaco mediante una intervención mínimamente invasiva que fue calificada como exitosa, antes de las complicaciones surgidas en las últimas horas.

A raíz de estos problemas de salud, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) anunció el pasado jueves la dimisión oficial de Lucescu como seleccionador nacional. El organismo expresó su deseo de que el histórico estratega pueda reincorporarse a la organización en otras funciones una vez completada su recuperación.

Ante la vacante en el banquillo, la FRF ya ha iniciado el procedimiento legal para designar a un sucesor que lidere el nuevo proceso deportivo de la selección. En el entorno del fútbol rumano han comenzado a surgir diversos nombres para ocupar el puesto, destacando entre ellos la figura de Gheorghe Hagi.

El exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona aparece en las especulaciones de los medios locales como el principal candidato para asumir las riendas del equipo, mientras la prioridad de la federación y de la comunidad deportiva permanece volcada en la evolución clínica de Mircea Lucescu.

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