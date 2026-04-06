Exmaestro de NYC sentenciado a 150 meses de prisión por delitos de pornografía infantil

Anthony Michael Souza, exmaestro de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, fue sentenciado este lunes a 150 meses de prisión por la posesión y distribución de pornografía infantil, informó este lunes la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Katherine Polk Failla, quien también presidió la audiencia de declaración de culpabilidad del acusado de 38 años y residente de Manhattan, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía.

El fiscal federal Jay Clayton señaló que los padres de la ciudad confiaron en Souza para proteger a sus hijos, pero que el ahora sentenciado traicionó dicha confianza al compartir material abusivo y victimizar a menores, incluidos sus propios alumnos.

Clayton afirmó que “la sentencia de hoy reafirma, una vez más, el firme compromiso de esta oficina de proteger a nuestros niños y de encontrar y enjuiciar a quienes trafican con pornografía infantil”.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso a Souza cinco años de libertad condicional supervisada.

Profesor en varias escuelas

Según las investigaciones y los documentos presentados en el tribunal, Souza se desempeñó como profesor de arte y teatro en varias escuelas públicas de la ciudad durante los tres años previos a su arresto en 2024.

En ese tiempo, tuvo bajo su supervisión a estudiantes de niveles que abarcaban desde el preescolar hasta el bachillerato.

El exdocente envió y recibió aproximadamente 250 vídeos y 1,050 imágenes de pornografía infantil, material que incluía registros de abusos y violaciones contra bebés y niños pequeños.

Souza también tomó fotografías y vídeos de sus alumnos dentro de las aulas y los envió a las personas con las que compartía el material ilícito, según la fiscalía.

Abuso directo

La fiscalía señala que la conducta delictiva de Souza se extendió al abuso directo de menores.

Las autoridades confirmaron que el sentenciado mantuvo una relación sexual con un menor, identificado como “Menor-1”, durante más de un año, grabando dichos encuentros e invitando a otros hombres a participar en actos sexuales con la víctima.

Asimismo, el caso reveló que Souza intentó manipular a un alumno de quinto grado, identificado como “Menor-2”, aunque el menor logró evitar el abuso al interrumpir la comunicación y bloquear al agresor.

El fiscal Clayton elogió la labor de investigación realizada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) para llevar el caso a término.

Finalmente, las autoridades recordaron que cualquier persona que posea información sobre explotación infantil puede comunicarse con el FBI al 1-212-384-1000 o realizar una denuncia a través de su portal oficial en internet.

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