ICE arresta a joven recién casada con soldado en base militar; ahora enfrenta expulsión

Una joven hondureña de 22 años fue detenida por agentes migratorios dentro de una base militar en Luisiana cuando intentaba completar los trámites para vivir junto a su esposo, un sargento del Ejército estadounidense, con quien se había casado días antes.

Annie Ramos, estudiante de bioquímica sin antecedentes penales, acudió junto a su esposo, Matthew Blank, a la base de Fort Polk con la intención de obtener su identificación como cónyuge de militar y activar los beneficios correspondientes, según relató el New York Times.

Sin embargo, en lugar de avanzar en el proceso, fue arrestada tras detectarse que no cuenta con estatus migratorio legal.

La detención ocurrió luego de que personal de la base notificara al Departamento de Seguridad Nacional sobre su situación.

Actualmente, Ramos permanece en el centro de detención de Basile, en Luisiana, a la espera de un proceso de deportación.

Vida juntos frustrada

La pareja había planificado iniciar su vida juntos tras la boda celebrada a finales de marzo en Houston, ciudad donde ella creció. Antes del matrimonio, habían iniciado gestiones legales para regularizar su situación migratoria mediante la obtención de la residencia permanente.

“Íbamos a ir a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”, relató al medio Blank, quien lleva más de cinco años en el Ejército y tiene previsto iniciar un entrenamiento previo a su despliegue.

Según expertos en inmigración, casos como el de Ramos no suelen derivar en detenciones inmediatas, incluso cuando existe una orden de deportación previa. En su caso, dicha orden fue emitida cuando tenía apenas 22 meses, tras la ausencia de su familia en una audiencia migratoria.

No obstante, su situación se vio afectada por el endurecimiento de las políticas migratorias actuales.

La abogada Margaret Stock, especialista en legislación migratoria militar, indicó al NYT que en contextos anteriores las autoridades habrían permitido avanzar con el proceso administrativo antes de tomar medidas de detención.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la joven fue arrestada por intentar ingresar a una instalación militar sin estatus legal vigente y recordó que existe una orden de deportación activa en su contra.

Desconcierto

Desde el centro de detención, Ramos expresó su desconcierto por lo ocurrido. “Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es todo lo que conozco. Mi esposo y mi familia están aquí”, afirmó en una llamada telefónica al NYT.

Su esposo acudió al centro con documentos necesarios para continuar el trámite de residencia, pero no se le permitió entregarlos, lo que ha dejado en suspenso el proceso migratorio que ambos habían iniciado antes de su detención.

Con información de EFE.

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