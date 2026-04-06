ICE detuvo a líder musulmán palestino en EE.UU. y denuncian que fue arrestado por criticar a Israel

El presidente de la mayor mezquita de Wisconsin, Salah Sarsour, fue detenido por agentes federales de inmigración en Milwaukee, en un caso que ha desatado críticas de autoridades locales y líderes religiosos, quienes sostienen que el arresto estaría vinculado a sus posturas contra Israel, según información de Associated Press.

Sarsour, residente permanente legal en Estados Unidos y nacido en Palestina, fue arrestado el lunes por casi una docena de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que rodearon su vehículo poco después de que saliera de su vivienda, de acuerdo con la Sociedad Islámica de Milwaukee.

Sus abogados afirmaron que la detención se produjo bajo el argumento de que representa una amenaza para la política exterior de Estados Unidos, una acusación que calificaron como infundada.

En su lugar, sostienen que fue objeto de persecución por sus críticas a Israel y por antecedentes judiciales cuando era menor de edad en tribunales militares israelíes.

“Nuestro gobierno no debería estar al servicio de un gobierno extranjero”, declaró el abogado Munjed Ahmad. “No me cabe duda de que esto busca sofocar el debate sobre la narrativa palestina”, añadió citado por AP.

De acuerdo con la defensa, Sarsour, de 53 años, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, país en el que ha vivido por más de tres décadas. Agregó que las autoridades estadounidenses conocían desde 1993 su condena en Israel, la cual, según su abogado, incluía acusaciones de lanzar piedras contra oficiales israelíes.

El caso ha sido comparado por sus abogados con el de Mahmoud Khalil, un exestudiante y activista de la Universidad de Columbia que enfrenta un proceso de deportación después de que el gobierno lo señaló como una amenaza para la política exterior.

Sarsour ha presidido durante cinco años la junta de la Sociedad Islámica de Milwaukee, la organización islámica más grande del estado. Vive en las afueras de la ciudad, y su esposa y sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses.

El jueves, decenas de personas se congregaron para exigir su liberación inmediata. Simpatizantes recordaron su trabajo comunitario y relataron episodios de su infancia en los que, según dijeron, denunció tratos inhumanos durante detenciones por parte de autoridades israelíes.

“Fue atacado por una sola razón: porque se atrevió a enfrentarse al ejército israelí”, afirmó el abogado Othman Atta. “Y porque no era ciudadano estadounidense”.

El reverendo Paul D. Erickson, obispo del Sínodo del Gran Milwaukee de la Iglesia Evangélica Luterana en América, señaló que el caso “parece ser solo el ejemplo más reciente de cómo esta administración busca silenciar a la oposición e intimidar a quienes hablan y actúan de manera diferente”.

El alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson, calificó lo ocurrido como “una barbaridad” y cuestionó la actuación de las autoridades migratorias.

“Es residente permanente legal. No hay pruebas sustanciales de que haya hecho algo malo”, escribió Johnson en X. “Este es otro ejemplo de extralimitación y perjuicio por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos”.

Sarsour permanece detenido en una cárcel del condado de Indiana.

“Está dispuesto a luchar con uñas y dientes. Quiere quedarse en este país”, dijo su abogado.

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