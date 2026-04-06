Irán responde que no negociará con EE.UU. bajo los ultimátums de Trump

Autoridades Irán descartaron este lunes la posibilidad de establecer un diálogo con Estados Unidos mientras existan condiciones de presión externa en medio de un contexto de alta tensión por la proximidad del plazo fijado por la administración estadounidense para el desbloqueo del Estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, vinculó la negativa a negociar con el tono utilizado por Washington en los últimos días durante una rueda de prensa reciente.

“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, declaró Bagaei, de acuerdo con la agencia EFE, y afirmó que un alto el fuego “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen”.

¿Cuáles son las exigencias de Irán?

La exigencia principal del régimen iraní es la conclusión total de las operaciones militares y el establecimiento de medidas que impidan la reactivación de la guerra: “Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, apuntó.

Entretanto, el presidente Donald Trump profundizó sus advertencias de atacar infraestructuras energéticas y puentes si el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado después de las 8:00 p.m. (hora del Este) de mañana martes. A pesar de la advertencia, el líder republicano manifestó en una entrevista reciente su confianza en alcanzar un acuerdo con Teherán, informó EFE.

Según reportes de medios internacionales, mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía facilitan el intercambio de mensajes. Las conversaciones incluyen contactos directos por texto entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el canciller Abás Araqchí.

Condiciones críticas para el estrecho de Ormuz

De acuerdo con fuentes regionales consultadas por Axios, el acuerdo depende de dos factores operativoscomo la reapertura del Estrecho de Ormuz y el manejo del uranio altamente enriquecido en Irán. Sin embargo, Teherán mantiene su intención de ejercer control sobre la vía marítima y avanza en una legislación para cobrar peajes a los buques comerciales.

La resolución de estos puntos técnicos resulta indispensable para avanzar en la propuesta de una tregua de 45 días que detenga la confrontación actual.

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