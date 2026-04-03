Los Chicago White Sox retirarán el histórico número 13 del venezolano Ozzie Guillén

El ex campocorto y mánager de los Chicago White Sox Ozzie Guillén recibió con visible emoción el anuncio oficial de que su emblemático número 13 será retirado por la organización.

Durante el acto celebrado este viernes, el venezolano de 62 años no pudo contener las lágrimas al conocer que se convertirá en el decimotercer miembro de la franquicia en recibir este honor, marcando además un hito histórico al ser el primer mánager en los anales del equipo en ver su dorsal inmortalizado. La ceremonia oficial está programada para el próximo 8 de agosto en Chicago.

La huella de Guillén en los White Sox abarca más de dos décadas de historia deportiva, divididas entre su etapa como jugador activo y su gestión desde el banquillo. Como campocorto, defendió los colores del equipo durante 13 temporadas entre 1985 y 1997, periodo en el que obtuvo el premio al Novato del Año de la Liga Americana, tres selecciones al Juego de Estrellas y un Guante de Oro en 1990.

Posteriormente, asumió el rol de mánager durante ocho años, logrando la histórica hazaña de romper una sequía de 88 años sin títulos al conducir al equipo a la victoria en la Serie Mundial de 2005.

Con este retiro, el número 13 de Guillén se unirá en el pabellón de leyendas a jugadores como Mark Buehrle y Paul Konerko, quienes fueron piezas clave bajo su mando en el equipo campeón de hace dos décadas.

Por su parte, Guillén expresó que la mayor satisfacción de este reconocimiento es el valor que la organización otorga a su labor realizada a lo largo de los años. El actual presentador de las transmisiones televisivas del equipo recordó que eligió el número 13 inspirado en su ídolo, David Concepción, y manifestó su alegría por poder compartir este tributo junto a sus hijos y nietos en el estadio.

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