En NYC 78% de los hispanos están con “el agua al cuello” para cubrir sus costos mínimos

Lo que ya se sabía, ahora cuenta con datos estadísticos precisos, que dibujan una dura realidad económica.

Un nuevo informe oficial de la Ciudad de Nueva York sobre la Medida del Costo Real de Vida (TCOL) introduce una forma más realista de medir la asequibilidad urbana, y deja al descubierto más claramente una realidad: la gran mayoría de los neoyorquinos vive “con el agua al cuello”, sin ingresos suficientes para cubrir lo que realmente cuesta vivir en la Gran Manzana.

En este contexto, son las comunidades hispanas las que enfrentan mayores dificultades para sostenerse, evidenciando cómo la crisis del costo de vida golpea con mayor fuerza a ciertos grupos.

El estudio, presentado por la administración del alcalde Zohran Mamdani, redefine los parámetros tradicionales de pobreza al incorporar el conjunto de gastos esenciales de un hogar como vivienda, alimentación, salud, transporte, cuidado infantil, impuestos y ahorro, frente a los ingresos disponibles. A diferencia de indicadores federales más limitados, esta métrica busca capturar con mayor precisión el verdadero umbral de estabilidad económica en la ciudad de Nueva York.

Los resultados son muy elocuentes: aproximadamente el 62% de los neoyorquinos no logra alcanzar el costo real de vida, con una brecha promedio anual cercana a los $39,600 entre lo que las familias ganan y lo que necesitan para vivir con dignidad.

En términos prácticos, esto significa que para una persona sola, sería necesario ganar alrededor de $34 por hora para cubrir sus necesidades básicas, sin depender de apoyos adicionales.

Las disparidades se acentúan según el origen racial y la composición del hogar.

¿Quiénes la pasan peor?

El informe señala que el 78% de los hispanos no alcanza la TCOL, seguidos por el 66% de los afroamericanos, el 63% de los asiáticos y el 44% de los blancos, lo que refleja una brecha persistente en el acceso a oportunidades económicas.

A nivel territorial, El Bronx aparece como el distrito más afectado, donde cerca del 75% de los residentes no logra cubrir sus costos básicos, mientras que el 73% de los niños en la ciudad viven en hogares por debajo de este umbral.

La situación es aún más crítica en hogares monoparentales con tres o más hijos, donde aproximadamente el 99% no consigue cubrir el costo real de vida, subrayando la presión adicional que enfrentan las familias más vulnerables.

“Sabemos que esta crisis no se siente por igual. Los neoyorquinos negros y latinos, que han sido desplazados de esta ciudad durante décadas, están soportando la mayor carga. Con el Plan Preliminar de Equidad Racial comenzamos a revertir ese patrón. Estos informes dejan una cosa clara: no podemos abordar la inequidad racial sistémica sin enfrentar de frente la crisis de asequibilidad, y no podemos resolver la crisis del costo de vida sin desmantelar la inequidad racial sistémica”, subrayó el alcalde Mamdani.

La TCOL fue desarrollada en colaboración con el ‘Urban Institute’ basado en datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

Estos informes publicados surgen en un momento en que nuevas investigaciones subrayan la urgencia de la crisis. El Poverty Tracker de la Universidad de Columbia, publicado en colaboración con Robin Hood, reveló que casi 2,2 millones de personas (incluidos 450,000 niños) vivían en la pobreza en 2024.

Esta cifra representa el nivel más alto en los 10 años de historia del estudio, y se caracteriza por una creciente brecha en las disparidades raciales.

En esta investigación, los neoyorquinos de origen asiático y latino tuvieron más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los neoyorquinos blancos, mientras que los neoyorquinos negros enfrentaron tasas igualmente elevadas.

Sabemos que esta crisis no se siente por igual. Los neoyorquinos negros y latinos, que han sido desplazados de esta ciudad durante décadas, están soportando la mayor carga. Con el Plan Preliminar de Equidad Racial comenzamos a revertir ese patrón. Zohram Mamdani – Alcalde de la Ciudad de Nueva York

200 metas concretas

El plan fue desarrollado por la Oficina del Alcalde para la Equidad y la Justicia Racial (MOERJ), junto con 45 agencias municipales e incorpora más de 200 metas concretas, estrategias e indicadores diseñados para medir el progreso hacia la equidad racial.

Estas metas cubren múltiples ámbitos, desde vivienda y salud hasta empleo, educación, servicios sociales y seguridad comunitaria, y buscan que el gobierno actúe con mayor responsabilidad, transparencia y enfoque en los resultados para todas las comunidades.

Por ejemplo, como parte de su nueva agenda de equidad, se propone transformar el acceso a la vivienda en Nueva York mediante políticas más focalizadas. Una de las metas clave es asegurar que los programas de vivienda asequible beneficien de manera más justa a comunidades históricamente excluidas.

El plan también contempla reducir las disparidades en desalojos mediante mayor asistencia legal y apoyo directo a inquilinos vulnerables, en un intento por frenar el desplazamiento y fortalecer la estabilidad residencial en los barrios más afectados.

El objetivo es que esta hoja de ruta no se quede en un conjunto de buenas intenciones, sino que se traduzca en acciones concretas que cambien cómo se toman decisiones, se asignan recursos y se evalúa el impacto de las políticas públicas en los distintos grupos raciales y vecindarios de la ciudad.

En conjunto, ambos informes concluyen que la crisis de asequibilidad en Nueva York no es un fenómeno aislado, “sino el resultado acumulado de desigualdades estructurales profundas”.

Clase media ausente:

3,58 millones de neoyorquinos aproximadamente ganan por encima del umbral federal de pobreza, pero aun así no logran cubrir su costo de vida: una “clase media ausente” que a menudo resulta en gran medida invisible en las mediciones tradicionales de la pobreza.

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Durante los próximos 30 días, la Alcaldía recopilará los comentarios del público antes de publicar un Plan Final de Equidad Racial para toda la ciudad . Los comentarios del público pueden enviarse a través de https://bit.ly/MOERJRacialEquity.

. Los comentarios del público pueden enviarse a través de https://bit.ly/MOERJRacialEquity. Además, la Comisión de Equidad Racial de la Ciudad de Nueva York (CORE), un socio independiente de rendición de cuentas para el Plan de Equidad Racial, compartirá las próximas oportunidades de participación (https://www.nyc.gov/core).

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