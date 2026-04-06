Sí es posible salir en Nueva York con menos de $20, pero así es la realidad

Salir en Nueva York sin gastar mucho dinero parece imposible, pero no lo es del todo. Un experimento documentado por Gothamist demostró que es posible tener una noche completa en la ciudad con menos de $20 dólares, aunque con varias restricciones.

En un contexto donde la economía está fuertemente afectada por el alto costo de vida, esta opción es altamente relevante para personas que buscan ahorrar sin dejar de disfrutar.

El ejercicio consistió en planear una salida completa —comida, transporte y entretenimiento— pero respetando un presupuesto muy limitado, para confirmar que es posible salir y divertirse de esta forma para millones de residentes.

El reto: salir en Nueva York con solo $20

La propuesta parte de una pregunta concreta: ¿se puede disfrutar de la ciudad con un presupuesto mínimo?

El experimento de Gothamist consideró el uso de gastos básicos como transporte en metro, comida económica y actividades gratuitas o de bajo costo.

“Queríamos ver si realmente era posible tener una noche completa sin gastar más de $20”, explica el medio. El resultado fue posible, pero con decisiones muy restringidas.

Cómo se distribuye el gasto en una noche barata

Para lograr el objetivo, cada dólar cuenta. Aunque estas alternativas dejaron un margen muy limitado para gastos extra, por lo que es imprescindible priorizar.

Un ejemplo de distribución del presupuesto incluye:

$2.90 dólares por viaje en metro (tarifa base MTA)

por viaje en metro (tarifa base MTA) Entre $5 y $10 dólares en comida económica

en comida económica Actividades gratuitas o de bajo costo

“Cada decisión cambia el resultado final del presupuesto”, señala el reporte.

El truco clave: comida barata y accesible

El factor determinante es el costo de la comida.

En Nueva York, todavía existen opciones económicas como:

Carritos de comida con platillos que van de $3 a $6 dólares

Pizzerías con rebanadas desde $1.50 a $4 dólares

Comida rápida o promociones locales

En términos prácticos, elegir bien dónde comer es lo que hace posible mantenerse dentro del presupuesto.

La versión latina: opciones económicas que sí funcionan

Para la comunidad hispana, hay alternativas que pueden hacer más accesible una salida económica y permiten disfrutar de platillos conocidos.

Entre ellas:

Tacos o comida mexicana en carritos con precios de $3 a $5 dólares

Empanadas o comida caribeña entre $2 y $4 dólares

Jugos, cafés o snacks en negocios latinos a bajo costo

En barrios con alta presencia latina, como Queens o el Bronx, estas opciones pueden ser más accesibles que en zonas turísticas.

“La comida callejera sigue siendo una de las formas más baratas de comer en la ciudad”, destaca el análisis.

Lo que realmente cambia: diversión con presupuesto limitado

El mayor reto no es solo comer barato, sino encontrar entretenimiento sin gastar.

Algunas opciones incluyen:

Eventos gratuitos en parques

Música en vivo sin pagar cover

Recorridos o actividades culturales al aire libre

Estas opciones permiten replantear el significado del concepto “salir” en una ciudad con zonas de alto costo como Nueva York.

Los límites reales de una salida con $20

Aunque el experimento funciona, tiene restricciones claras. Entre los principales límites:

Poco margen para cubrir imprevistos

Opciones limitadas de comida y lugares de entretenimiento

Difícil incluir bebidas o actividades con costo

“Es posible, pero no es una experiencia típica o con muchas alternativas”, reconoce el medio. En otras palabras, se trata más de un ejercicio de ahorro que de una salida tradicional.

Qué tan realista es este tipo de salida

Para muchos residentes, especialmente familias o grupos, este presupuesto puede resultar insuficiente.

Sin embargo, en términos prácticos, demuestra que aún existen formas de disfrutar la ciudad de una manera diferente, con bajo costo, si se planifica con cuidado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre opciones baratas para salir en Nueva York

¿Se puede realmente salir con menos de $20 en Nueva York?

Sí, pero implica elegir opciones muy económicas y limitar gastos adicionales.

¿Qué es lo más caro en una salida?

La comida y el entretenimiento suelen representar el mayor gasto.

¿Dónde encontrar comida barata?

En carritos de comida, pizzerías económicas y negocios locales.

¿El transporte entra en el presupuesto?

Sí, el metro cuesta alrededor de $2.90 por viaje.

¿Es una opción viable para todos?

Depende del tipo de salida, pero es más fácil para planes individuales.

Conclusión

Salir en Nueva York con menos de $20 es posible, pero requiere de fuertes sacrificios. El experimento demuestra que, en una de las ciudades más caras del mundo, aún existen formas de disfrutarla con recursos fuertemente limitados.

Sin embargo, también deja claro que este tipo de salidas requiere planificación, disciplina y expectativas ajustadas. Porque en Nueva York, cada dólar cuenta.

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